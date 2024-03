La Asociación Valenciana de Startups se desmarca del proyecto de oficinas la Estación Marítima

La Asociación Valenciana de Startups, se desvincula del proyecto de The Terminal Hub. Así lo ha comunicado Juan Luis Hortelano, presidente de la entidad, en una carta dirigida a Valencia Innovation District, la empresa adjudicataria de la concesión de la antigua Estación Marítima de Valencia durante los próximos 35 años. La salida de las startups valencianas del proyecto, que se produjo de hecho hace meses, se ha dado a conocer después de la visita organizada por los promotores del proyecto a las obras de la antigua estación marítima, de ubicación privilegiada en la Marina de València, que tiene previsto empezar a operar como moderno espacio de trabajo para empresas y emprendedores relacionados con el mundo de la innovación en septiembre.

Detrás de Valencia Innovation District se encuentran varios empresarios e inversores valencianos, en concreto, Quique Calabuig (fundador de Kaihō Capital), Iker Marcaide (fundador de Zubi Group), Raúl Mir (fundador de Âttrim Technology Group), Ricardo Orts (arquitecto e ingeniero industrial del proyecto), Ángela Pérez (fundadora de Health in Code) e Isabel Úbeda (fundadora de Inversiones l’Anella).

La Junta Directiva de Startup Valencia ha decidido, según explica la entidad en un comunicado, su salida del proyecto "debido a la falta de acuerdo para concretar la participación de la asociación en la gestión del proyecto" al frente del cual estará Paloma Más. Además, se ha presentado la dimisión del representante de Startup Valencia en el órgano de administración de la sociedad, en la que la asociación con todo se mantiene como socio.

A pesar de que The Terminal Hub es un proyecto estratégico para el ecosistema innovador y tecnológico valenciano desde su origen y que Startup Valencia ha aportado, por su representación del sector, el liderazgo y la solvencia técnica necesaria para su adjudicación; esta condición no se ha materializado tras largos meses de negociaciones debido al desalineamiento estratégico sobre cómo debe afrontarse el proyecto.

Desde Startup Valencia reiteran su interés en el éxito de The Terminal Hub y próximamente convocará a sus asociados para dar a conocer los detalles.

Como explica Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, “desde la asociación continuamos trabajando en aportar valor a nuestros más de 350 socios y 25 partners, articulando durante todo el año programas, iniciativas y actividades con startups, scaleups, inversores y corporates”. En este sentido, afirma que “Startup Valencia representa a todo el ecosistema innovador y tecnológico valenciano y su compromiso es seguir impulsándolo a nivel global a través de su comunidad internacional de más de 35.000 profesionales”.

Visita a las obras de la Estación Marítima de este lunbes / H.G.

El hub tecnológico en la antigua estación marítima

La antigua estación marítima de Valencia, ubicada junto al Edificio del Reloj en La Marina de Valencia y rebautizada como The Terminal Hub, abrirá sus puertas totalmente renovada y tras años en desuso. En sus tres plantas se ofrecerán oficinas, salas de juntas, y puestos de trabajo en la amplia zona de coworking situada en la segunda planta. La intención es rentabilizar al máximo este nuevo espacio de oficinas y trabajo, aunque con precios ajustados al mercado nacional.

La adjudicación de la Estación Marítima, cuyo concurso convocó el Consorcio València 2007 aunque lo acabó resolviendo la Autoridad Portuaria de València, estuvo bloqueada durante cuatro años, en abril de 2022 el proyecto comenzaba a materializarse, con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la adjudicación a la empresa belga Fosbury & Sons según declaró la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que anuló su concesión en primera instancia y que desistió en este punto del proyecto.

La Autoridad Portuaria de Valencia aprobó en marzo de 2023 la concesión administrativa del edificio a Valencia Innovation District, S.L., dando por finalizado el procedimiento de otorgamiento iniciado en el año 2017 por Startup Valencia con el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de Valencia formado por el Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia, acumulando seis años de espera con las instalaciones en desuso.

Desde sus orígenes, Startup Valencia promovió y lideró el proyecto con el objetivo de brindar al ecosistema innovador valenciano un espacio desde el que conectar, desarrollar y escalar proyectos conjuntos de innovación abierta, y desde donde proyectar internacionalmente el hub tecnológico valenciano como referente del sur de Europa.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia, que tendrá presencia y espacio propio en el nuevo centro de innovación de la Harinera, en Juan Verdeguer, impulsado por el Ayuntamiento de València y donde las startups valencianas ocuparán la planta baja del inmueble, cuenta con la colaboración de entidades como GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Tbig Finance, Marina de Empresas, Banco Santander, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport), Internxt, Next Tier Ventures y Urban Sports Club.

Desde 2018, Startup Valencia organiza anualmente VDS, el evento tecnológico internacional que en su sexta edición reunió en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a más de 12.000 profesionales de 90 países distintos, 600 inversores, 500 ponentes y 2.200 startups, consolidándose como una iniciativa clave para la atracción de talento e inversión a la región.