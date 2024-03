La demanda de seguridad privada en Fallas aumenta un 30% por el vandalismo y el consumo de alcohol

Los servicios contratados con empresas de seguridad privada por parte de las comisiones falleras se han incrementado en un 30% en los últimos años. Los actos de vandalismo con los monumentos, las carpas o el incivismo y abuso del consumo de alcohol en las verbenas es en gran parte responsable. Así lo explica el secretario técnico de Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunitat Valenciana, Fernando Aranda. Cada vez son más las comisiones falleras que optan por contratar vigilantes privados para custodiar los monumentos y evitar robos o agresiones a las piezas y, sobre todo, para controlar aforos en las carpas, evitar altercados en las verbenas y garantizar la seguridad en los espectáculos pirotécnicos.

El vigilante "es un colaborador" de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En Fallas los principales problemas de seguridad suelen estar asociados al consumo excesivo de alcohol en verbenas y en las carpas y las peleas. Lo más inteligente, apuntan en ESA-CV es solventar sin ejercer la violencia, pero si la cosa se complica los vigilantes tienen competencias para detener y esposar a los responsables y siempre luego avisar a la policía. En cuanto a la vigilancia de monumentos, la presencia del vigilante es más disuaria. El coste de la vigilancia privada se ha disparado conforme ha aumentado la demanda. La hora no baja de 25 euros, con lo que la noche de vigilancia puede costar 200 euros.

Para evitar disgustoscomo el robo o destrozo de ninots sin dejarse el presupuesto en seguridad privada algunas comisiones contratan personas de confianza para vigilar por las noches y avisar a los responsables de la falla en caso de problemas. Las empresas de seguridad recuerdan en este punto que no existe obligación legal para las fallas de contratar seguridad privada pero si lo hacen la ley obliga a que sea un profesional habilitado e integrado en una empresa de seguridad, apunta Aranda, quien explica que las inspecciones de Trabajo son cada vez más frecuentes durante las Fallas y muchas comisiones ya no se la quieren jugar.

"Quemar una carpa no es fácil"

Las agresiones (robos, mutilaciones, vandalización...) a monumentos falleros es algo que, en mayor o menor medida, hay que lamentar casi todos los años en Fallas, si bien no es tan frecuente el vandalismo con las carpas que montan las comisiones falleras, como la registrada este martes en la comisión Juan Aguiló-Gaspar Aguilar. Así lo explica un responsable de la empresa valenciana Espectáculos La Fiesta especializada en el montaje de carpas para eventos. Precisamente la carpa incendiada, se cree que intencionadamente, en Gaspar Aguilar es uno de los montajes realizados por la citada empresa en los últimos días. El incendio fue extinguido sin daños mayores pero que ha ocasionado a la comisión un importanto quebranto económico porque tendrá que pagar la reparación de la instalación, que por los daños sufridos en las lonas laterales y la tarima podría superar los 4.000 euros.

En Espectáculos La Fiesta, una de las empresas veteranas del sector, no recuerdan casos de incendios de carpas, un peligro sobre todo en calles estrechas donde las viviendas están muy cerca. A veces hay algún incidente. "Este año nos han rajado una carpa" en una población cercana a València, pero prender fuego no es ni habitual ni fácil. Las carpas están hechas con material de alta resistencia al fuego. "Si le acercas un mechero no arde, por eso pensamos que han tenido que utilizar algún tipo de líquido acelerador", explican en la empresa propietaria de la carpa incendiada en Gaspar Aguilar.

El incidente ha generado debate en las comisiones falleras, que ahora revisan sus seguros para comprobar la cobertura de las pólizas. Y es que pocas comisiones cuentan con un seguro específico para las carpas. Las empresas montadoras tienen un seguro de responsabilidad civil propio pero las consecuencias de un acto vandálico no entrarían. "Es una responsabilidad de la falla", comentan en Espectáculos La Fiesta. Como sea un gasto extra para las comisiones, que gastan una media de 4.500 euros en el alquiler de carpas, un negocio que genera un impacto de 1,5 millones de euros en la ciudad, según el Estudio Económico de las Fallas presentado hace unas semanas.

El vandalismo y las actitudes incívicas vuelven a repetirse en Fallas a pesar de la mayor presencia policial en las calles. Más de 5.000 agentes de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad velarán por la seguridad ciudadana durante las próximas fiestas falleras. 3.500 de estos efectivos serán de la Policía Local, que este año ha incrementado casi un 21% el número de agentes del operativo especial de Fallas.