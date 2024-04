Balance positivo de una Semana Santa Marinera con más de 3.800 cofrades

La borrasca Nelson no impidió celebrar una Semana Santa Marinera multitudinaria. Pese a la meteorología adversa el balance de la segunda fiesta más importante de València fue positivo. Las cofradías funcionaron al 100% de su capacidad y buena parte del público que acostumbra a disfrutar de esta particular tradición ligada al Mediterráneo acudió a los Poblats Marítims para participar del encuentro entre los Cristos o el Santo Entierro.

Según indica el presidente de la Junta Mayor en su segundo año de mandato, Carles Genís, «la valoración es muy buena» salvo por las lluvias que obligaron a suspender los actos del Lunes Santo y el desfile de Resurrección de este domingo. Y esta nota se la atribuye en gran medida a la cooperación de las personas que integran la treintena de cofradías, hermandades y corporaciones de esta festividad. «En la Misa de Acción de Gracias he puesto en valor la magnífica implicación y perseverancia que han tenido todas las cofradías y gracias a ellas ha salido todo lo bien que ha salido. Se lo he agradecido personalmente», reconoce Genís.

De este modo, sin datos oficiales de público, el máximo representante de la tradición marinera destaca que en los actos de 2024 ha participado un censo de más de 3.800 cofrades, y que en la procesión del Santo Entierro del pasado viernes, aplazada una hora por el mal tiempo, salieron en el cortejo procesional más de 4.000 personas incluyendo los músicos y la ciudadanía que desfila a cola de la comitiva. No es una cifra récord, otros años se ha superado la barrera de los 4.000 participantes directa o indirectamente implicados en el Santo Entierro, pero en todo caso es un cortejo considerable dadas las condiciones meteorológicas de los últimos días. Además, cabe recordar que este año se ha incrementado en unas 400 personas el número de cofrades respeto al año anterior.

«El Jueves Santo la visita de los santos monumentos se desarrolló con normalidad y el viernes por la noche, pese al riesgo de lluvias, hubo un importante número de personas viendo el Santo Entierro, señal de que el público aprecia la calidad de nuestras procesiones y siempre está al pie del cañón», agradece Genís.

Apoyo institucional

Preguntado sobre posibles mejoras para ediciones sucesivas, el presidente de la Junta Mayor no aprecia puntos débiles. Todo ha salido según lo previsto, dice, gracias al denodado trabajo del consejo de gobierno de la Semana Santa Marinera, la citada implicación de los cofrades y el apoyo institucional, con representantes de todos los partidos volcados con una Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace más de una década.

Tal ha sido el apoyo a este hito del patrimonio cultural de València que la propia alcaldesa estuvo presente en la procesión del viernes noche acompañada de otros concejales popupulares y autoridades de diversos estamentos. Unos días antes la propia Catalá afirmó rotunda: «La Semana Santa de València es la Marinera. No hay otra. Es esa a la que venimos los valencianos a ver y vivir, con sus procesiones y sus actos religiosos».

Pasada la fecha y la responsabilidad, Genís no puede hacer otra cosa que respaldar el guiño político: «No se equivocaba la alcadesa con su afirmación, algo que le horan, porque sabe en qué ciudad vive. A mí la fiesta me apasiona y es algo que nunca voy a soltar, sea presidente o no siempre estaré ahí para que la Semana Santa brille», garantiza Genís tras el paso de una borrasca que no ha conseguido aplacar el fervor religioso.

Suscríbete para seguir leyendo