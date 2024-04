Catalá denuncia el “chuleo del Ministerio a València” y exige restituir los AVE suprimidos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha exigido al ministerio de Transportes que restituya inmediatamente los dos AVE por sentido suprimidos en la línea Valencia-Madrid desde hoy. “Aquí llueve sobre mojado y el chuleo del ministerio a la ciudad de Valencia es permanente. Exigimos que se agilicen todas las obras de estación pasante de Atocha para que los valencianos puedan parar y salir desde Atocha y también exigimos que se restituyan las frecuencias que hemos perdido”, ha destacado la alcaldesa.

“Estamos indignados desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia con la política de trasportes que practica el Ministerio con la ciudad. Desde el día de hoy Valencia pierde cuatro trenes de alta velocidad, dos por sentido. Esta reducción de la frecuencia se suma al perjuicio que supone para los valencianos y los empresarios que todos los trenes dejen de ir a Atocha para ir a Chamartín y no vamos a tolerarlo”, ha afirmado María José Catalá.

En este sentido, ha añadido que la solución no es incrementar el número de vagones “porque eso es incrementar la oferta, no la frecuencia” añadiendo “reduciendo la frecuencia lo que pierde la ciudad es competitividad. Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, no más chuleos a la ciudad del ministerio y del gobierno de España. Necesitamos recuperar la frecuencia en el transporte público para recuperar competitividad de nuestras empresas y el tejido competitivo de la ciudad”, ha concluido la alcaldesa de Valencia.