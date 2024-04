Cerco a las plataformas que venden a turistas experiencias con pirotecnia ilegal

La junta de seguridad extraordinaria posfallas, inédita hasta ahora, que se ha llevado a cabo esta mañana en el Ayuntamiento de València, a petición de la alcaldesa, Mª José Catalá, para tratar los incidentes registrados en las pasadas fallas con el uso de pirotecnia ilegal en el Jardín del Turia ha concluido con un acuerdo para la creación de una comisión técnica permanente y específica sobre pirotecnia que analizará medidas para un mayor control de la entrada y uso de la pirotecnia cara a las Fallas de 2025.

En la reunión, a la que ha asistido el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, la alcaldesa ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil e incluso de policías de otros países para actuar contra las plataformas que ofrecen a turistas, sobre todo belgas y holandeses, experiencias con pirotecnia ilegal en València durante las Fallas. La alcaldesa y la policía local han mostrado al subdelegado y representantes de los otros cuerpos de seguridad presentes en la reunión imágenes de los vídeos subidos a plataformas y redes sociales como TikTok donde se ve a turistas manipulando artefactos presumiblemente ilegales. "Hemos visualizado imágenes de explosivos que van más allá del material que se produce en España y hay que evitar que se repitan estas situaciones", ha explicado la alcaldesa, que no descarta denunciar los hechos en Fiscalía.

Catalá ha recordado que estas fallas la policía local se incautó de más de 9.000 artefactos pirotécnicos ilegales en el Jardín del Turia. El ayuntamiento ha consultado con la Asociación Nacional de Pirotécnicos de España, que ha señalado que no son capaces de calcular los kilos de pólvora que contienen alguno de esos materiales incautados porque no son materiales fabricados en España. Se trata de poner coto a la "impunidad y de tomar medidas contra los que no cumplen las normas”, ha insistido Catalá.

Controles en los accesos de la ciudad

"Es muy preocupante", ha expuesto la alcaldesa que aboga por perseguir la publicidad en redes sociales, por un lado, y habilitar, por otro, medidas de control frente la entrada de estos materiales pirotécnicos ilegales que "en su mayoría entra por carretera". En este punto ha señalado la posibilidad de llevar a cabo controles policiales en los accesos a la ciudad las semanas previas a la celebración de las fallas para que estos productos no lleguen al público. "Queremos unas fallas seguras", ha destacado la alcaldesa quien anuncia multas para que estas actitudes no queden impunes.

El subdelegado, José Rodríguez Jurado, por su parte ha explicado que en la reunión se ha analizado el dispositivo de seguridad de las Fallas de 2024 y ha anunciado que habrá "reuniones preparatorias previas para mejorar la coordinación del dispositivo y que las fallas del año próximo sean mejores". Se retomarán así “las reuniones que se celebraban con anterioridad a la pandemia del Covid, que se paralizaron durante ese periodo y que ahora, "se apuesta por reactivar”. El subdelegado no ha querido concretar cuales serán las medidas de control que se aplicarán.

En la junta de seguridad se han mostrado informes sobre los incidentes ocurridos el 18 de marzo, en la "Nit del foc". La alcaldesa, que denunció que esa noche no se recibió toda la ayuda necesaria para controlar el uso de pirotecnia en el jardín del Turia, no ha querido entrar en más polémica, mientras en subdelegación aseguran que "se trabajó desde la coordinación y atendieron a todas las llamadas de colaboración". Rodríguez Jurado admitió que hay margen de mejora en la comunicación entre policía local y nacional, si bien insistió en que el operativo dispuesto este año, con 2.600 efectivos, ha favorecido “la disminución en el número de delitos en comparación con las fiestas de año pasado”, en concreto, se redujo un 15% el número de hechos denunciados en relación con las Fallas de 2023.

El PP esconde sus problemas de gestión de las Fallas

Tras la reunión de la junta de seguridad extraordinaria, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que los problemas de organización y el descontrol en las pasadas fallas "no se solucionan con reuniones de la junta que no sirven para nada". Robles ha aludido a las inspecciones de los puestos callejeros. "Se inspeccionaron 13 y se sancionó a más del 90%, un dato indicativo de lo que pasa en la ciudad en Fallas". "Catalá anunció que iba a ser adalid de la seguridad y resulta que desde que gobierno las tasas de criminalidad y la inseguridad van en aumento en la ciudad".

En la misma línea, la concejala socialista Nuria Llopis ha asegurado que la junta de seguridad posfallas "solo busca esconder los fallos de organización del PP en las fallas".