#Pedrochepóntelo, La Gula® del Norte se cuela en el look más esperado de la Navidad
La Gula® del Norte reta a Cristina Pedroche a inspirar el outfit con el que cada año sorprende a los españoles en Nochevieja en su icónico producto.
La Gula® del Norte, vuelve a demostrar que la tradición también puede ser tendencia colándose en uno de los momentos más esperados del año.
Saúl Carrasco
Cada año, cuando se acerca la medianoche del 31 de diciembre, España contiene la respiración para ver con qué look sorprenderá Cristina Pedroche. Este año, la expectación es aún mayor: La Gula® del Norte podría tener mucho que ver con el vestido más comentado del país.
La marca, presente en las celebraciones de millones de hogares cada Navidad, da un giro inesperado y se cuela en el mundo de la moda, convirtiendo a uno de los imprescindibles por antonomasia en nuestras mesas navideñas, en protagonista de una historia donde la creatividad y la sorpresa son los verdaderos ingredientes ¿y si el vestido de Pedroche escondiera el sabor de la Navidad?
La compañía líder en productos del mar listos para servir nos deja con la intriga por conocer cómo será el look de la conocida presentadora. “Esta campaña celebra el espíritu divertido, espontáneo e innovador de La Gula® del Norte en un momento tan relevante para nosotros como la Navidad”, explica Diego Villabona, director de comunicación de Angulas Aguinaga. “Cristina es un icono de estas fechas, y por disparatado que parezca, esta unión tiene todo el sentido del mundo”, concluye.
Y como no podía ser de otra forma, el fenómeno tiene nombre propio: #PedrochePóntelo. Un lema que resonará como el grito de guerra de estas fiestas, invitando a todo el país a sumarse a la especulación más divertida del año: ¿se inspirará Cristina Pedroche en La Gula® para preparar su icónico look estas Campanadas?
Por el momento, Cristina no ha desvelado todavía detalles, ni si se atreverá a enfundarse en el diseño que La Gula® y su conocido estilista, Josie, le han propuesto para estas Campanadas, pero la duda ya está sembrada: ¿es posible que el vestido más comentado del año esté inspirado en La Gula®?
Lo que sí es seguro es que estas Navidades, La Gula® del Norte reafirma su espíritu innovador, demostrando que la tradición también puede ser tendencia. En su permanente búsqueda por sorprender, la marca logra transformar un clásico de nuestras mesas en el centro de todas las miradas, reinventando la forma en que vivimos la Navidad y convirtiendo la tradición en conversación.
