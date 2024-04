Casi la mitad de los casos de menores en riesgo extremo de violencia vicaria se concentran en la C. Valenciana

Casi la mitad, tres de ocho, de los casos de hijos de mujeres maltratadas en situación de riesgo extremo respecto del agresor, es decir, en peligro de ser asesinados por sus padres en el ámbito de la violencia machista, que había oficialmente en España a 31 de marzo de 2024, esto es, hace menos de dos semanas, se encuentran en la C. Valenciana.

Se trata de una cifra alarmantemente elevada y que entra dentro del aumento incesante de la violencia vicaria en lo que va de año, con el caso de El Prat de Llobregat, donde un hombre asesinó este martes a sus dos hijos mellizos de 8 años y a continuación a su mujer antes de suicidarse, como último exponente.

Esa tendencia alcista ha venido siendo denunciada por quienes están volcados en la lucha contra la violencia machista como una consecuencia directa de los mensajes negacionistas y retrógados que emanan de Vox y del resto de la esfera que aglutina a la extrema derecha española, y que se han radicalizado aún más desde la irrupción del partido ultraderechista en las administraciones locales y autonómicas tras los pactos con el PP desde las elecciones de mayo.

Dos en Alicante y uno en Castelló

De los tres casos de riesgo extremos detectados en la C. Valenciana a partir de intervenciones policiales -solo están, obviamente, los que se conocen a partir de una denuncia, que es cuando se lleva a cabo la valoración de riesgo de la madre-, dos se sitúan en Alicante y una, en Castelló.

En los tres casos, el riesgo extremo se hace extensible también a las madres de los menores afectados. De hecho, el peligro de los menores se arrastra de la valoración de las madres, añadiendo una diligencia en la que el agente que toma la denuncia advierte de que se aprecia riesgo físico también para los hijos y/o hijas del maltratador.

Un pequeño homenaje a la mujer y los dos hijos asesinados por un hombre en El Prat de Llobregat / Alberto Paredes / Europa Press

No hay constancia del número de niños y niñas

Fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la C. Valenciana insisten en que no hay constancia de cuántos menores están en esa situación, sino de los casos. "Cada caso", explican, "hace referencia a una mujer respecto de un único agresor. El de caso es un concepto muy similar al de 'víctima mujer' en las estadísticas de violencia machista, pero no exacto, porque si una misma mujer sufre violencia a manos de otro agresor, constituirá otro caso distinto".

Por tanto, un caso de menores en riesgo extremo de sufrir violencia grave o letal a manos de sus padres implica que son hijos de una misma mujer y que están en la misma situación de peligro que ella, por lo que cada caso hará referencia a al menos un menor, aunque pueden ser tantos como hijos tenga esa mujer. Otra precisión: no en todos los casos se arrastra el riesgo de la madre a los hijos; solo en aquellos donde realmente hay indicadores de que están en riesgo, algo que se descubre durante la entrevista policial para valorar cada situación concreta.

296 casos de niños y niñas en riesgo

Evidentemente, los que más preocupan son esos niños y sus madres en riesgo extremo, porque en estos momentos sus vidas penden de un hilo y de la eficacia de la protección policial y judicial, pero si se abre el foco y se tienen en cuenta todos los que están en riesgo, tanto medio como alto, son casi 300 en la C. Valenciana.

Según el último informe emitido por el Ministerio del Interior dando cuenta de la evolución del sistema VioGén, la base que aglutina todos los casos -activos e inactivos- de víctimas conocidas en situación de maltrato, que recoge los datos hasta el 31 de marzo de este año, en la C. Valenciana hay 296 casos con menores en situación de riesgo de violencia vicaria.

43 menores valencianos en riesgo alto

De ellos, los más graves son los tres extremos, pero hay otros 43 casos de niños y niñas en riesgo alto de sufrir una agresión grave o mortal por parte de sus padres maltratadores, distribuidos de la siguiente manera: 18 en la provincia de Alicante, 14 en la de Castelló y 11 en la de València.

A ellos hay que sumar otros 250 casos de menores en situación de riesgo medio de sufrir violencia vicaria, 87 de ellos en Alicante, 103 en Castelló y 90 en València.

Castellón, a la cabeza en menores en riesgo

Un dato para el estudio: de los 296 casos de riesgo de violencia vicaria, sin tener en cuenta la gravedad del mismo, detectados a 31 de marzo en la C. Valenciana, la mayoría, 118, se sitúan en Castelló a pesar de ser la provincia con menor población, por lo que la tasa es mucho más elevada de lo normal en las comarcas castellonenses que en el resto de la autonomía.

De hecho, la provincia de Castellón tiene menos de la cuarta parte de habitantes que la de Valencia, pero casi el doble de niños y niñas en riesgo de sufrir violencia vicaria por parte de sus padres con la única intención de aumentar el daño que ya ejercen sobre sus madres a través del maltrato directo a través de cualquier tipo de violencia (física, psicológica, sexual, económica y social).

La valoración policial de riesgo

Los niños y adolescentes incluidos en el Sistema VioGén han sido detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando, al analizar el riesgo en el que se encuentra su madre, han detectado una combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la mujer podría extenderse a personas cercanas, especialmente hacia los menores a su cargo.

El sistema, que recoge además a 1.571 menores "en situación de vulnerabilidad" en la C. Valenciana (10.108 en toda España), genera en todos estos casos una diligencia automatizada junto al informe de valoración policial de riesgo y el atestado con la que recomienda a jueces y fiscales que se realicen una evaluación adicional experta en el ámbito forense.

Pioneros en unidades de valoración forense

De hecho, la C. Valenciana es pionera, gracias al Gobierno del Botànic y a una apuesta personal de la que fue su consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el sistema de unidades de valoración forense integral (UVFI) distribuidas por todo el territorio autonómico y comarcalizadas desde 2019 para favorecer la especialización de los juzgados específicos de violencia sobre la mujer.

En cocreto, la C, Valenciana tiene 14 unidades de este tipo, seis en València, cinco en Alicante y tres eb¡n Castelló, con un equipo forense formado por profesionales de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social, que actúan de forma multidisciplinar con valoración conjunta para evitar la revictimización, esto es, que la víctima tenga que rememorar una y otra vez los hechos y su historia de vida durante el recorrido del procedimiento judicial.

Además, esas unidades ven al agresor e incluso a los niños y niñas, ya que el estudio de la unidad familiar es preceptivo a la hora de tomar decisiones civiles tras la denuncia por violencia de género, es decir, sobre la futura relación paternofilial a partir de ese momento.

Planes individualizados de autoprotección

Por su parte, las fuerzas de seguridad, ya sea la Policía Nacional o la Guardia Civil, crean para cada víctima un plan de seguridad personalizado con medidas de autoprotección, algunas muy concretas si tienen hijos, como enseñarles a salir de la habitación cuando se produzca un hecho violento, pedir ayuda a vecinos de confianza o familiares, o llamar a la policía o a Emergencias a través del 112 cuando no les vea el agresor.