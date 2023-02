El empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, ha confirmado que entregó los audios a la entonces diputada de EU, Rosa Pérez. y después a la Fiscalía Anticorrupción, "para que fueran a por él". Ese es el origen del caso Taula. Unos audios que Marcos Benavent, el yonqui del dinero, grabó de las presuntas corruptas que él y su entorno protagonizaban y que confesó a su entonces suegro. Los audios estaban en un disco duro conectado a un ordenador en un chalet familiar de Mariano López, que la familia usaba para el verano.

La relación personal finalizó al separarse Marcos Benavent de su hija a finales de 2009. El disco duro se quedó en el chalet familiar. "El disco duro estaba fallando. Antes de que se perdiera cualquier tipo de documento que pudiera usar contra el señor Benavent empecé a salvar los documentos".

El empresario de Xàtiva ha señalado que "intenté salvar todo lo que había en el disco duro que pudiera usar contra el señor Benavent. Me doy cuenta que es lo que Benavent me decía que grababa. escucho unos cuantos. Y me doy cuenta de que... Uff... Y no escudo más".

A partir de ahí, el empresario asegura que habló con un conocido quien le recomendó hablar con la entonces diputada de EU, Rosa Pérez, "porque era la más reivindicativa". Según López, "ella no se lo acababa de creer. Yo le advertí que este señor [Marcos Benavent] ha grabado a mucha gente. Incluso a usted. Y es cuando quedamos en Catarroja, en la sede de EU. Yo le puse la grabación. Y ella se hizo una copia del pendrive". El empresario de Xàtiva no ha sabido concretar fechas de todos estos acontecimientos.

A partir del 23 de septiembre de 2014, es cuando se le cita a declarar en la Fiscalía Anticorrupción y también por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya habían abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia de Rosa Pérez Garijo en julio de 2014. López ha admitido que se reunió con el Fiscal Anticorrupción Vicente Torres y la diputada de EU, en contra de lo que ésta última declaró como testigo,