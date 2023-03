Crecen las depresiones, las autolesiones, los trastornos de conducta alimentaria (TCA), las ideaciones suicidas y la ansiedad entre los jóvenes. La pandemia metió la sexta marcha y las aceleró más. Pero de momento, este crecimiento de trastornos mentales no se traduce en muertes. Hay los mismos suicidios de menores de 29 que antes.

Así lo asegura Rafael Tabarés, comisionado de Salud Mental para la Generalitat. "No han crecido las cifras de jóvenes que se quitan la vida, pero sí todos los escalones previos hasta llegar a ese punto", alerta el psiquiatra.

Por este motivo el comisionado lleva mucho tiempo visitando conselleries para que aceleren y vuelquen más recursos en el tema de la salud mental. Porque como explica; "si se hacen las cosas mal puede empeorar. Pero si hacemos las cosas bien, y eso estamos intentando, vamos a salvar muchas vidas", remarca Tabarés.

En esta línea el experto intenta concienciar a la sociedad de que este es un problema de todos. "No solo del que tiene el trastorno, o de la persona que lo tiene que cuidar. Todos, en cualquier momento, podemos caer en algo como una depresión. Y todos tenemos que poner de nuestra parte porque es un problema de primer orden", remarca.

"Salud Mental no es igual a Sanidad. Ni es igual a Servicios Sociales. Ni es igual a Sanidad y Servicios Sociales. Salud mental es todo, y todo el Gobierno debe estar implicado", reivindica Tabarés. En resumen, sin salud mental no hay nada.

Por eso el experto ha anunciado que se ha creado una mesa en la que estarán presentes todas las conselleries, desde Sanidad a Vivienda, pasando por Hacienda y Universidades. También pretende contar con la opinión de afectados, expertos y asociaciones del sector. Además, como ya anunció la Generalitat hace unos días, Sanidad ha creado unas "unidades de respuesta rápida" para colegios e institutos, compuestas por un psiquiatra y un psicólogo infantojuveniles, que servirán a los profesores de apoyo y para derivar rápidamente los casos de trastornos de salud mental más graves.

Tabarés ha explicado que estas unidades estarán listas a final de este mes, y que están "en construcción". "Quizá no son suficientes y quizá se ven desbordadas, tenemos que ver por si toca ampliarlas o contar con otros apoyos", ha explicado. La idea es que, en los casos que sea necesario, los niños o niñas afectados tengan una intervención psicológica esa misma semana.

Los trastornos, al alza desde 2010

Las enfermedades mentales no han parado de crecer, especialmente desde 2010 a esta parte. No en la Comunitat, ni en España, sino en todo el mundo occidental. Pese a todo, Tabarés manda un mensaje de esperanza: "la mayoría de gente no se mata. Hay que poner los recursos que hagan falta para ayudarles a salir de estas situaciones", reivindica.

Pese a todo, la detección sigue fallando. Según un estudio internacional, solo el 20 % de los jóvenes con trastornos mentales piden ayuda. Y de esos, solo el 25 % son tratados correctamente.

"Esto tiene que ver con los escasos medios que seguimos teniendo. Muchos orientadores de los institutos están desbordados, y lo mismo pasa con los psiquiatras de la atención primaria", cuenta Tabarés. "En la atención primaria hay médicos que se ven desbordados y ante eso optan por la solución rápida que es recetar una pastilla", añade.

Sobre este tema Tabarés se ha mostrado especialmente preocupado. "Está creciendo el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Los tomamos más que nunca, y cada vez la partida para conselleria de Sanidad es mayor. Es un problema a tratar", explica.

Y para eso, según Tabarés, no basta solo con Sanidad. "Hay que invertir y coordinar muchas conselleries, no es problema solo de una", insiste.

Educación emocional en el cole

Una muy importante es Educación, porque es la base de todo. Tabarés ha insistido en que está desarrollando más programas con esta conselleria con el objetivo de trabajar la educación emocional de jóvenes y adolescentes.

"El autoconocimiento emocional, saber qué herramientas tengo para gestionar la rabia o la frustración, o una pérdida. Trabajar la empatía y la escucha. Eso debería valer tanto o más que otras competencias en la escuela", reivindica el psiquiatra.

Además de esto, es importante la presencia de sanitarios en las escuelas. "Un profesor no sabe diagnosticar. Por eso intentamos que tenga un número de teléfono de un psiquiatra infantojuvenil al que pueda preguntar para que la actuación sea rápida en caso de haber un problema.

Pero sobre todo, lo más importante, tanto en el plano de los medios de comunicación como en toda la sociedad, es transmitir la idea de que hay recursos para que las personas puedan pedir ayuda. Que alguien que piense o quiera quitarse la vida no está solo.

Está el teléfono 024, la línea de atención a las conductas suicidas del Gobierno, que es totalmente gratuito, disponible las 24 horas, siete días a la semana.