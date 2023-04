El PP se suma al debate de la vivienda y promete construir 10.000 pisos públicos

Un homenaje a los agricultores y un guiño al último mes antes de la cita con las urnas. Esa ha sido la simbología de un acto del PPCV en plena huerta de Meliana para presentar el programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo que quiere “levantar a la Comunitat Valenciana”.

Una cita que ha contado con candidatos y candidatas locales (entre ellas Trini Montañana, candidata del PP a la alcaldía de Meliana) y diputados de las Corts, además de simpatizantes, empresarios y sociedad civil que ha llenado el patio de un restaurante en plena huerta para dar apoyo a su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.

Bajo un prólogo enunciado por el diputado Miguel Barrachina en el que la máxima ha sido “hacer y dejar hacer”; “la libertad y la valentía y atrevimiento de cambiar las cosas”, ha tomado la palabra Alfredo Castelló, el coordinador del programa electoral, que ha puesto en valor una red común de “escuchar a la gente, valorar y tomar nota para plasmarlo en el programa y devolver en forma de gestión, hechos y libertad”. El objetivo: “Que se acabe la época de las trabas y el caos absoluto”.

"Hay que defender el derecho a la vivienda sin demonizar a los promotores, que son una fuente de riqueza"

Por su parte, Carlos Mazón, el presidente del PPCV, ha asegurado que el “programa de gobierno se devolverá a la ciudadanía” y ha reivindicado la importancia de que el cambio de España empiece en la Comunitat Valenciana. “Queremos ser prioritarios en España” ha dicho, señalando que "necesitamos un gobierno que mire aquí con envidia e ilusión".

Por eso, ha anunciado que con solo una dirección general y "no un palacete de conselleria con decenas de cargos", en referencia a la de Vivienda (que, ha asegurado que no ha construido "ninguna vivienda social") construirá 10.000 viviendas de protección oficial. "La vivienda se ha convertido en un derecho social y no solo una oportunidad. Hay que defenderla sin demonizar a los promotores, que son fuente de riqueza", han asegurado.

Bajar impuestos al 80 % de los valencianos

Esto es “un programa de gobierno con filosofía ganadora”, ha definido Mazón. El cambio del “valencians, en peu alcem-se”. En cuatro ejes, el programa del PP destaca la “revolución fiscal” que sacará a la comunidad del “infierno fiscal”. “Una reducción fiscal de 1750 millones de euros sin menoscabo de servicios públicos, mejorándolos. Incluso destinando más recursos a sanidad, educación y servicios sociales bajando impuestos”. “Es posible -ha dicho Mazón- se puede y se debe hacer”, ha sentenciado tras asegurar que bajará los impuestos al 80 % de los valencianos. “La relación servicios púbicos e impuestos altos ha fracaso. Esto es un infierno fiscal”, ha opinado.

Al acto han asistido, además de miembros del partido, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata o el presidente de Cermi Comunitat Valenciana, Luis Vañó.

