Rus denuncia un "contubernio" de Rosa Pérez y un Fiscal Anticorrupción para hundir su carrera política

Siete años después de que estallara el caso Taula, el expresidente de la Diputación de València y alcalde de Xàtiva de 1995 a 2015, Alfonso Rus, explicó ante un tribunal el «montaje» que denunció cuando quedó en libertad después de su detención la madrugada del 29 de enero de 2016. Rus fue el único de los siete jugados por el presunto amaño del «call center» que ejerció ayer su derecho a la última palabra. Se trata de la tercera pieza del caso Taula que queda vista para sentencia.

«En este juicio he visto muy claro que se ha divagado. Se ha intentado tirar o ir contra mi persona. Hubo un contubernio entre Vicente Torres (exfiscal anticorrupción, ahora magistrado en el TSJCV) y la diputada Rosa Perez. Montaron esta historia. Y se le prometió a Vicente Torres que se le elevaría al estrellato. Eso fue en 2014», relató Alfonso Rus, en referencia al año en el que arrancó la investigación de esta macrocausa con doce piezas separadas. Y a la elección como magistrado del TSJCV a propuesta de las Corts, con mayoría botánica, aunque fue ratificado por el CGPJ con mayoría conservadora.

A partir de 2015, con las elecciones a la vista, según Rus «empezaron a tirar basura a los medios para que Alfonso Rus se fuera a su casa y lo lograron». A pesar, presumió, de haber conseguido «cinco mayorías absolutas en Xàtiva y otras dos en la Diputación de València porque se ve que todo lo hacíamos mal», ironizó. Una denuncia en la que, según Rus, «Metieron a Rita Barberá, a Paco Camps, a Eduardo Zaplana y a Alfonso Rus. Rita falleció; Paco tuvo que decir ‘aquí no hay nada’; a Eduardo le metieron un papel en el despacho de un abogado; y Rus no ha oído ni una prueba contra él. Lanzaron que tenia empresas en Brasil, que se han escondido los papeles, que los tenía guardados. Rus no tiene cuentas ni empresas y no he ido a Brasil desde 1988», aseguró ante los tres magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València.

Antes de entrar en política, recordó, tenía sus empresas que empleaban a "300 empleados, y lo digo porque aquí parece que vengamos de la sierra», ironizó. «Llevo trabajando desde los 14 años y ya era millonario», resaltó. «Esto es una vergüenza. No he visto en mi vida que nadie pueda acusar a alguno sin pruebas. Y aquí, en este juicio, no hay», aseguró. «Solo voy a decir que no es que sea honrado. Es que he sido honrado siempre. Llevo trabajando desde los 14 años y mis padres me lo han enseñado. Llevo ocho años esperando. No tengo ni odio. Solo tengo una pena. Mi madre y mi padre murieron el año pasado. Mi madre cada día lloraba y me decía: ‘No te pasará nada’. Lo que sí tengo es incomprensión de lo que es un juicio sin aportar una prueba».

De hecho, sobre su gestión en la Diputación de València respecto al «call center» tributario defendió que «de 1,7 millones de recibos pasamos a cobrar 3,7 millones. Sin poder ampliar la plantilla, por eso se hizo esto», en referencia al centro de llamadas adjudicado a Servimun. Sobre la polémica cifra de 11.000 llamadas sin atender, sobre las que él bromeó que sería el mismo que llamaba 11.000 veces, defendió que eran «el 1 % del total de los recibos cobrados», por lo que consideró que el proceso que lo ha sentado por segunda vez en el banquillo es «una vergüenza». «Ha venido aquí el fiscal, tras ocho años, y se van tan tranquilo. ¿Está enfermo? ¡Que se cure! Yo aún no me he curado y no me curaré hasta que los culpables de mi denuncia, lo paguen», concluyó su alegato en el que se emocionó al recordar a sus padres.

A la salida de la Ciudad de la Justicia Rus aseguró que presentará una querella contra la exdiputada de EU y consellera en funciones, Rosa Pérez Garijo, «ahora que no está aforada» y el exfiscal anticorrupción, actualmente magistrado en el TSJCV, Vicente Torres. «Mi abogado sabe que todos los que me han hecho daño. Todos, todos, hasta la muerte a por ellos».

«Sin Rus no hay caso Taula»

Antes de su alegato, también presentó su alegato final el abogado de Alfonso Rus, Emilio Pérez Mora, quien pidió la nulidad de toda la causa y la absolución del expresidente de la Diputación de València. «Es todo una tergiversación constante para nombrar a Alfonso Rus porque sin Alfonso Rus no hay caso Taula». Una figura política que, según su letrado, «nos han vendido que es el capo di tutti capi (el jefe de todos los jefes), el Al Capone de Xàtiva, de un contubernio para enriquecerse o aportar dinero al PP. Una circunstancia descacharrante en la que cuenta con compinches de todo signo político y sobre la que todavia esperamos que la Fiscalía Anticorrupción nos diga que este señor tiene un céntimo de euro no ganado legalmente».

La nulidad de todo el caso Taula el letrado vuelve a solicitarla (ya lo hizo en la pieza de los zombis) «por la obtención de prueba ilícita con antijuridicidad» aseguró en referencia al disco duro en el que Marcos Benavent guardaba las famosas grabaciones del caso Taula y que su exsuegro entregó la exdiputada provincial de EU Rosa Pérez Garijo y que acabaron en la Fiscalía Anticorrupción. «El caso Taula es una mentira parte de un delito de revelación de secretos, que el señor Torres (el fiscal Anticorrupción en 2014) conocía perfectamente. La Fiscalía era consciente de que lo que se entrega procede de un ilícito» pero el objetivo era «matar politica, civil y económicamente a Alfonso Rus». Sobre el presunto amaño del «call center», el abogado Emilio Pérez Mora también arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción porque en esta causa «establece sospechas en base a conjeturas. sin indicios. la acusación tiene que ser más certera y más concreta. se sesga información. no se entrega toda la información». Y no se han disipado las dudas de quien es el supuesto chanchullo: «¿Quien es el autor? ¿Con quien contactó el conseguidor? ¿Tiene algo que ver con Alfonso Rus? No hay chanchullo, eso lo tengo muy claro». Los otros cinco abogados también solicitaron la absolución de sus patrocinados.