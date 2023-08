Las normas son claras: el baño está totalmente prohibido en los espacios acuáticos cuando ondea la bandera roja. Pues pese a que se trata de una ley bastante sencilla, en las playas valencianas se han disparado las sanciones por incumplirla. De hecho, en los arenales de la ciudad de València se ha pasado de no poner ninguna multa por no respetar la bandera roja, a quince sanciones en lo que llevamos de verano de este 2023. Pero no es el único caso, en la costa de Sagunt solo en el mes de julio se ha multado a 23 personas, cuando, según informaron fuentes municipales a este periódico, otros veranos se impusieron treinta en toda la temporada estival.

Este exceso de confianza por parte de quienes visitan la playa ha provocado que el litoral valenciano lidere el número de ahogamientos en julio con un total de 19 personas fallecidas. Las banderas rojas han estado más presentes de lo habitual en nuestras playas porque la persistencia del viento de levante ha traído consigo un peor estado del mar y mayor riesgo para los bañistas. Las playas valencianas son las más peligrosas de España con 19 muertes en julio En lo que respecta a otras playas de la provincia de Valencia que son muy frecuentadas durante estos meses, como son las de El Perelló y Cullera, por el momento no se ha impuesto ninguna sanción por bañarse con la bandera roja ondeando, pero en todas ellas sí que se han realizado advertencias a algunos bañistas que estaban incumpliendo la normativa. Aunque bien es cierto, que tal como explican desde los consistorios los casos que incumplían dicha normativa en la costa de la Ribera Baixa "han sido muy reducidos, casi testimoniales y rápidamente han atendido tanto a las indicaciones de la policía local como de los socorristas". En las playa de Alboraia tampoco se ha registrado ningún castigo económico porque los bañistas han seguido las indicaciones del personal de socorrismo. También está siendo baja la cantidad de multas impuestas en otra playa muy concurrida del Camp de Morvedre, la de la localidad de Canet d'en Berenguer, en la que por el momento se ha sancionado a dos bañistas. Porque ahí está el fondo de la cuestión, si pese a la presencia de bandera roja en la playa alguien decide bañarse, el primer aviso para que salga del agua llega por parte del personal de socorrismo, si aún así el infractor no cambia de actitud, los socorristas avisarán a la policía local o Guardia Civil que serán quienes multen a estos 'kamikazes' del agua. El personal de vigilancia no tiene autoridad para hacer salir a alguien del agua, sí para prohibir el baño pero si un bañista decide jugarse el tipo, estos solo pueden advertirle mediante señales acústicas para que vuelva a la orilla. Multas desde 150 a 1.500 euros por bañarse con bandera roja La multa por bañarse con bandera roja varía en función de la localidad en la que se haga puesto que depende de la ordenanza municipal. Por eso en Sagunt la sanción es de 150 euros puesto que se considera una falta leve. Sin embargo si se incumple la normativa en los arenales de la ciudad de València como son la Malva-rosa o Pinedo, el castigo es mucho mayor y las multas oscilarán entre los 751 y 1.500 euros puesto que es una infracción grave. Exactamente las mismas consecuencias tiene el bañarse con bandera roja en Gandia, aunque por el momento en esta localidad no se ha impuesto ninguna multa este año como tampoco se ha hecho en Oliva. Incluso hay municipios que llegan a considerar esta infracción como muy grave, como Alboraia, y el pago de la sanción podría oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros. Labor disuasoria de la policía En ocasiones aunque haya gente que ignore las indicaciones señaléticas y del personal de salvamento, y se tenga que recurrir finalmente a las fuerzas de seguridad, no se acaba imponiendo sanción porque basta la presencia policial para que los infractores se lo piensen mejor y vuelvan a la arena. Esto ha sucedido, por ejemplo en la playa de La Pobla de Farnals donde tampoco se han registrado multas porque ha bastado con que las patrullas acudieran al lugar para que los incívicos dejaran de arriesgar su vida en el agua.