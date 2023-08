Naufragio en el examen a titulaciones náuticas

"Estafa" y "engaño" son las palabras que más repiten los afectados por la escabechina sin precedentes vivida en la convocatoria del pasado mes de julio en Alicante de las pruebas teóricas para la obtención de los títulos náuticos para gobernar embarcaciones de recreo que gestiona la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

De los 600 aspirantes que el 7 y 8 de julio acudieron al campus de la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig en busca de la última oportunidad para poder obtener este verano los títulos de Patrón de Embarcación de Recreo (PER) o de Patrón de Yate (PAYA), dos de los más solicitados, "han suspendido el 50 %, cuando lo habitual es que entre el 70 % y el 80 % superen el examen teórico", lamentan desde una escuela náutica que prepara este tipo de pruebas.

En el examen para el PER, explica uno de los preparadores, "los cuatro problemas de carta de navegación planteados han sido muy largos, con cambios de rumbo y cálculo de horas en todos los ejercicios. Un tipo de problema que los alumnos no habían realizado hasta la fecha en exámenes anteriores y, por tanto, no estaban preparados para este tipo de ejercicios".

"La respuesta válida es errónea"

"En los exámenes de Patrón de Yate también pasó lo mismo, en este caso no es que el alumnado no esté preparado para la mayor dificultad, pero eran problemas excesivamente largos. Los alumnos tienen dos horas para completar el examen y era imposible realizarlo en ese tiempo. Está claro que el tribunal no ha calculado el tiempo que cuesta realizar estos problemas", añade.

Los preparadores y el alumnado centran sus quejas en uno de los problemas de carta de navegación planteados, que figuraba tanto en el examen del PER como en el del PAYA. En su enunciado se pedía calcular tanto la posición de la embarcacion como el rumbo aguja. Entre las cuatro respuestas posibles que figuraban en ambas pruebas, la plantilla de corrección considera como válida la B, pero según alertan las escuelas náuticas "dicha contestación es errónea, porque aunque el rumbo es correcto no lo es la posición". La posición correcta figura en la respuesta C, pero en ella el rumbo aguja está desviado 10º.

Ante este fallo, tanto las escuelas como los aspirantes suspendidos presentaron alegaciones reclamando que se descartara dicho problema o bien, al no existir ninguna respuesta que contestara correctamente a las dos cuestiones planteadas en el enunciado, se dieran como válida también la respuesta C. Una petición que no ha sido aceptada por la Conselleria.

Desde el sector de las escuelas náuticas no entienden que no se hayan aceptado las alegaciones presentadas: "lo normal es que se tenga en cuenta nuestras opiniones, pero en este caso no se han aceptado nuestras alegaciones sin prácticamente ninguna explicación, y eso es la primera vez que ocurre, sabiendo además que hay más suspensos que en ninguna convocatoria de los últimos años, es decir, siendo evidente que el examen no ha ido bien".

El examen del título de Patrón de Yate, el siguiente en dificultad después del PER, incluye 10 problemas de carta de navegación. Hay que contestar correctamente a siete de estos enunciados. Uno de ellos es el de la polémica por la respuesta incorrecta considerada como válida por la Conselleria. En este caso las quejas provienen además por la excesiva complejidad de los problemas, que hace "imposible resolverlos con solo dos horas", lamenta otro de los preparadores.

"No es una prueba viable: la resolución de los problemas de carta de navegación planteados es excesivamente larga y no está de acuerdo con la duración del examen"

En este último caso uno de los preparadores de la la escuela náutica online perfacil.com, con sede en el País Vasco, que forma alumnado de toda España y también de la Comunitat Valenciana, critica en un vídeo que "no es una prueba viable: la resolución de los problemas de carta de navegación planteados es excesivamente larga y por tanto no está de acuerdo con la duración del examen".

"Han jugado con nuestra ilusión y esfuerzo"

El naufragio en las notas de la convocatoria de julio ha creado frustración y desilusión entre los aspirantes a conseguir los títulos náuticos más buscados. "Han jugado no solo con nuestra ilusión, esfuerzo y trabajo, pues muchos llevábamos almenos tres meses preparándonos, sino también con nuestro dinero", critica un vecino de Valéncia que se presentó a la prueba del PER.

Prepararse para obtener esta titulación en una escuela cuesta alrededor de 600 euros por un curso de dos meses que incluye clases teóricas y prácticas. Además están las tasas de examen, que en el PER son 56,67 euros, y en el caso de la prueba para ser Patrón de Yate sube a 75,57 euros.

"Para rematar la convocatoria", explica un portavoz de una escuela náutica, "una vez publicadas las notas en la página web de la Conselleria y habiendo pasado el plazo de alegaciones individuales de los alumnos, nos encontramos con un comunicado indicándonos que ha habido cambios en las notas de Patrón de Yate, y al revisarlas vemos que aún han suspendido a más aspirantes, es decir, las notas han ido a todavía peor, sin que haya habido ningún cambio en la platilla oficial publicada en la página web".

"No sabemos porqué estás personas, que en el listado de notas provisionales figuraban como aprobadas, aparecen ahora como suspendidas", destacan. Algunos de estos aprobados cuyas notas han sido revisadas, según explican las mismas fuentes "ya habían solicitado en la web de la Conselleria la expedición del título, abonando la tasa de 33 euros, que ahora no podrán recuperar y perdiendo también lo que hayan pagado por el certificado médico necesario, ya que su validez es de dos meses y la próxima convocatoria de pruebas no es hasta el 30 de septiembre en Castelló".

Fuga de aspirantes a Murcia

El sector de las escuelas náuticas teme una fuga de aspirantes hacia otras autonomías, como Murcia, donde las últimas convocatorias de pruebas para obtener las titulaciones náuticas no han sido tan complejas. "La convocatoria de julio ha sido para olvidar… El miedo y el problema vienen por las próximas convocatorias. Nadie nos puede garantizar que sean justas y los alumnos no quieren volver a examinarse en la Comunitat Valenciana, ya que han oído que en otras autonomías hay exámenes más normales", lamentan.

En este sentido uno de los aspirantes damnificados por la escabechina de Alicante, duda en si presentarse a la próxima convocatoria de septiembre en Castelló: "no lo tengo claro. La opción de Murcia ya la barajé en su día porque tengo un amigo que se presentó allí y me comentó lo fácil que fue el examen y el buen trato que recibió en general. Yo me decanté por no moverme de aquí y mira..."