Aplicar la reducción de jornada laboral a 35 horas, descentralizar el CICU (que ya se ha anunciado para Alicante) o abrir los puntos de atención sanitaria (PAS) las 24 horas. Son tres de las cuestiones que el sindicato médico CESM considera que hay que poner en marcha de forma "urgente" en la sanidad valenciana y así se lo han trasladado hoy al nuevo conseller del ramo, Marciano Gómez, con quien se han reunido. Ha sido la primera de la ronda de contactos con los sindicatos representados en la mesa sectorial de Sanidad que Gómez tiene previsto celebrar esta semana "para conocer de primera mano sus propuestas e inquietudes", según fuentes de la administración.

Para CESM, que fue la organización que convocó la huelga de médicos con la anterior administración del Botànic, hay una "imperiosa necesidad de fijar un calendario de trabajo y de poner fecha a los acuerdos", entre ellos esa aplicación de la jornada de las 35 horas que está aprobada por mesa sectorial desde marzo con el anterior conseller Miguel Mínguez pero no se llegó a activar. De hecho, pese a ser una de las principales reivindicaciones del CESM para convocar la huelga, la organización no respaldó su aprobación en la mesa sectorial aduciendo que no les convencía el plan de trabajo para ponerla en marcha, ya que se retrasaba su aplicación completa a 2025 para que llegara a todo el personal.

El sindicato, que ha estado representado en la reunión por su presidente , Alejandro Calvente, el secretario general de CESM-CV, Víctor Pedrera, y el vicesecretario general, Jesús Gil, ha insistido también en que hay que "mejorar las condiciones laborales y de estabilidad" de los profesionales para que cuando acaban la especialidad, "deseen permanecer en nuestro sistema público sanitario". En resumen, para la organización, las "mismas" reivindicaciones que les llevaron a "mantener una huelga durante siete meses" porque "la realidad, desgraciadamente, no ha cambiado para mejor sino más bien al contrario".

"Receptividad y compromiso"

Desde CESM han valorado "positivamente el tono cordial y de colaboración" que han percibido en el encuentro con Gómez, del que esperan que sea "sensible" antes las necesidades expuestas. Con todo, le dan "un tiempo mínimo de espera" al nuevo conseller, en el que han encontrado "receptividad y compromiso" para atajar las carencias planteadas.

La puesta en marcha de los acuerdos firmados con el anterior gobierno, entre ellos esta jornada de 35 horas, va a ser una de las principales reivindicaciones de todos los sindicatos que se sentarán esta semana a la mesa con Marciano Gómez. La medida se venía reivindicando y se llegó a firmar un acuerdo para hacerlo posible de aquí a 2025 pero no solo para los galenos no para todo el personal sanitario. Para ello, Sanidad estimó en su día que para pasar de las 1.589 horas anuales actuales a 1.512, harán falta 2.500 contratos más y unos 130 millones de euros en inversión.