Se celebró como un gran logro. Los sindicatos acordaban en marzo con la Conselleria de Sanidad implantar la jornada laboral de 35 horas para todo el personal sanitario de forma progresiva hasta el 2025. Sin embargo, cuatro meses después el pacto aún no es oficial (no se ha publicado en el DOGV) y, por tanto, no se puede aplicar. Y todo a un par de semanas de que se haga efectivo el cambio de Consell tras las elecciones del 28M y el pacto posterior PP-Vox con lo que los acuerdos firmados en los últimos meses entre la cartera de Miguel Mínguez y sindicatos podrían quedar en papel mojado.

Es la denuncia que hoy han hecho desde el sindicato CSIF y a la que se han unido otras formaciones sindicales. El acuerdo no se puede aplicar porque no está oficializado aunque hace casi cuatro meses que se adoptó en mesa sectorial. El pasar de las actuales 37,4 horas (que no incluye la jornada complementaria que suponen las guardias) a las 35 horas se iba a hacer de forma progresiva este año y el que viene, con la idea de que, para 2025 ya lo estuvieran disfrutando todo el personal hasta las 35. En horas supondrá bajar de las 1.589 anuales de ahora a 1.512. Así, el pacto del 8 de marzo "preveía incluir 3 días de libre disposición este año para todo el mundo; cuatro en planilla y dos de libre disposición en 2024", tal como recuerdan desde la central sindical, además con el "compromiso de su rápida publicación" para que se pudiera ir cumpliendo.

Sin embargo, aún no puede porque no es "oficial" y según CSIF hay trabajadores que están solicitando esos días de libre disposición añadidos y se están encontrando el no por respuesta desde los departamentos de salud. "Esa negativa la basan en la falta de publicación", apuntan. Así, desde el sindicado han exigido que el acuerdo se mande al DOGV de forma "inmediata" ya que, no hacerlo, supone "un incumplimiento" por parte de la conselleria desde donde incluso verbalizaron su intención de poner en marcha todos los acuerdos tomados durante el primer semestre del año.

130 millones para 2.500 contratos más

El permitir que los más de 67.000 trabajadores de Sanidad trabajen menos en 2025 supone contratar más personal. Los primeros cálculos de la administración apuntaron a que poner en marcha este avance laboral (que emana del pacto al que llegó en su día la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, CC OO y UGT) suponía una inversión de 130 millones de euros para contratar a 2.500 trabajadores más. Desde CSIF creen que estos contratos deberían de estar haciéndose ya y ponen en duda la "pasividad que está demostrando Sanidad" en poner en marcha en este último tramo de legislatura acuerdos a los que se han llegado hace meses o para incluso dar información commo el plan de verano.

Más acuerdos sin aplicar

En la misma línea se han posicionado también desde el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) que se han sumado a la petición del CSIF. "Pedimos que se agilicen los trámites para cumplir con todos los acuerdos del 23 de diciembre y del 8 de marzo", han apuntado desde el sindicato recordando que para poner en marcha este acuerdo en concreto de las 35 horas hay que abordar la modificación de un decreto y "eso lleva un trámite" pero por vía de urgencia en estos cuatro meses "tendría que haber dado tiempo".

La fecha en la que se publique en el DOGV es relevante, más cuando en cuestión de dos semanas y si se mantiene el pacto firmado entre el Partido Popular y VOX, el gobierno de la Generalitat va a cambiar de manos. Desde CC OO ya han advertido que una de las primeras cuestiones que van a solicitar va a ser que se "respeten los pactos y acuerdos firmados en la mesa sectorial que estan pendientes de publicación" ya que el de las 35 horas no es el único que se aprobó en su día y aún está por aplicar. Es el caso, por ejemplo, de la reconversión del personal de auxiliar administrativo en administrativo, acuerdo al que se llegó a finales de diciembre.