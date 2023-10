Yolanda Díaz: «Esta será la legislatura de la financiación justa y la jornada de cuatro días»

La vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, prometió ayer en València que la legislatura 2023-2027 «tiene que ser la legislatura de la financiación autonómica para vuestra tierra, por justicia, democracia y lo que han votado los valencianos y valencianas». Una promesa que formuló porque, sostuvo, «sois la [autonomía] peor financiada de España. Os lo dice una gallega, no es Díaz participó ayer en un acto, convocado por Sumar y Compromís, en el que también participaron los diputados valencianos en el Congreso Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Nahuel González.

Un acto celebrado en el Aula Magistral del Palau de les Arts de València, que se llenó de militantes y simpatizantes de Sumar, Compromís y EU. Y que se abrió al ritmo de «Mediterrània» de La Fúmiga y se cerró a los sones del «Tobogán» de Zoo.

En su parlamento ante los asistentes la vicepresidenta en funciones relató que desde principios de agosto ha estado negociando con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «un acuerdo de gobierno para sumar mas derechos, defendiendo los intereses de nuestra gente y de nuestro país. No es un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Es un compromiso con la ciudadanía de nuestro país. Si lo logramos os pido que nos evaluéis. Y si no las cumplimos también os pido que nos evaluéis. Porque los países no se hacen solo desde las instituciones. Se hacen caminando juntas. Ganando derechos en las huelgas o cuando salimos a defender la sanidad pública».

Un nuevo gobierno de coalición para afrontar una legislatura, aseguró la vicepresidenta en funciones, «en la que no queremos conformarnos». Porque, defendió, «la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI) no puede conformarse, necesita más. La gente que no puede pagar el alquiler. no puede conformarse necesitan que se baje el alquiler. Las viudas con pensiones de 600 euros no pueden conformarse».

