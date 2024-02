Miles de docentes valencianos se trasladan a Cataluña por las facilidades para trabajar

"En mi centro somos más de diez docentes valencianos". Pau se inscribió en la bolsa del Departamento de Educación de Cataluña el 23 de agosto y la semana siguiente ya estaba trabajando en Badalona. Explica que ni siquiera es necesario el máster en Educación, sino que se puede trabajar con un compromiso firmado para sacárselo en los próximos tres años.

Como Pau, 4.800 valencianos y valencianas se marcharon a Cataluña por las facilidades para trabajar de docente, según los últimos datos del Departament d'Educació en el curso 2020-21. Anastasia, que está esperando a que la llamen de la Comunitat, dice que "tenía muy claro nada más acabar el máster que tendría que venirme a trabajar aquí".

En Cataluña, los interinos no tienen que pasar por una oposición para entrar en bolsa de trabajo y el requisito lingüístico se les homologa directamente. Además, las bolsas están gran parte del año abiertas para que los aspirantes se puedan apuntar, debido a la gran demanda de docentes que tiene esta comunidad autónoma.

En la Comunitat la situación es bien distinta. El acceso a las bolsas de trabajo solo es mediante oposiciones o mediante una apertura extraordinaria (que no sucede casi nunca), y la única opción de los interinos para trabajar es a través de la difícil cobertura, que es literalmente una lotería.

Temporeros de la educación

"Somos temporeros de la Educación", explica Lidia Caro, docente que migró a Cataluña. La burocracia y el desfase de la administración valenciana hacen que el proceso sea mucho más lento que en otras zonas. "Si el azar quiere que tu prescripción sea el número que sale en el sorteo te tienes que ir a la dirección territorial que te toque (Valencia, Alicante o Castellón), a veces son dos horas de coche. Tienes que ir con tu título original de papel en la mano y esperar en una fila a que los funcionarios te vayan llamando, y rezar para que no te falten papeles. Muchas veces te llaman aunque no haya plaza, por si alguna persona falta, así que lo normal es que te vuelvas a tu casa habiendo perdido toda la mañana, y muchos de los funcionarios que están ahí no están formados y no saben qué te tienen que convalidar. Es desesperante", cuenta Lidia.

Pero el proceso no acaba ahí. "Echas la quiniela el jueves y el viernes te dan los resultados del sorteo. El lunes vas a la delegación, y si te cogen empiezas el martes. Ya son tres días de alumnado sin clase", cuenta Lidia. A eso hay que añadir la resistencia a cubrir las bajas de Conselleria. "Hay casos de centros que llevan esperando dos y tres meses sin profesor, y lo normal es que pasen semanas hasta que todo se tramita, y muchas veces el docente ya ha vuelto así que no te llaman", cuenta Anastasia, que pide agilizar más los trámites para cubrir bajas.

Otro problema con la difícil cobertura es que es muy complicado que te llamen. "Yo estuve muchos meses sin que saliera nada, y de hecho llevo años inscribiéndome para ver si puedo acercarme a Valencia pero no me llaman", denuncia Anastasia.

Homologación rápida

En Cataluña la digitalización hace mucho más rápido el proceso. "Aquí te llaman y al día siguiente ya tienes que estar trabajando", cuenta Caro. El nivel C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, exigido para ser docente se homologa automáticamente en Cataluña, y es la propia administración la que te coloca en todas las bolsas a las que puedes optar en función de las especialidades que la persona haya estudiado. "No nos vamos por gusto. Nos vamos a Cataluña porque es donde nos llaman", reivindica Caro.

Marc Candela es portavoz del Sindicat de Treballadors del Ensenenyament del País Valencià (Stepv) y explica que ya han reivindicado en más de una ocasión a Conselleria que se abran las bolsas de trabajo varias veces todos los años como sucede en Cataluña, pero la respuesta de la administración es que no disponen de personal suficiente contratado para gestionar todas estas peticiones.

Abrir las bolsas de trabajo

La reivindicación del Stepv es abrir las bolsas de manera permanente para evitar este éxodo de docentes valencianos. De hecho, explica que "Cataluña parece que produce pocos docentes y por eso necesita tantos, y nosotros que sacamos a muchos de nuestras facultades no los aprovechamos. Sucede algo similar con muchos buenos músicos que no encuentran sitio en conservatorios de la Comunitat", cuenta.

Los docentes afectados también critican que, aunque en Cataluña no se sacan todas las plazas, sí que son muchas más que las que se ofertan en la C.Valenciana, donde "hay muchos centros que pueden pasar meses sin profesor hasta que conselleria autoriza la sustitución", cuenta Anastasia.