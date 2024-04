Mazón denuncia en el Senado la "vocación de expansión" de Cataluña sobre la C. Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este lunes contra la ley de amnistía durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado y por la que han desfilado otros cinco barones del PP y el jefe del gobierno catalán, Pere Aragonès. Como estaba previsto, Mazón ha sumado su voz a la del resto de líderes territoriales conservadores y ha sido muy crítico con la norma, denunciando que es "falsa" desde el punto de vista jurídico; "tóxica" desde el prisma de la convivencia y "estéril" para la reconciliación.

"Estamos en lo mismo", ha resumido el jefe del Consell tras escuchar a su homólogo catalán, que ha sido el encargado de abrir la sesión. Aragonès había señalado en su turno que la aprobación de la ley es "inevitable", como también lo será la "financiación singular" y el "referéndum". Ante ello, Mazón ha lamentado la insistencia en la bilateralidad de Cataluña y la "humillación" del Estado ante esas exigencias.

Para el president, la ley no busca "reconciliación" sino un trato privilegiado para Cataluña y el independentismo. "La auténtica razón para aprobar la norma norma no aparece. Se hace en tono de burla y mirando por encima del hombro, con una posición de superioridad intolerables y con vocación de expansión incluso sobre otras comunidades como la Comunitat Valenciana o Baleares que no vamos a consentir", ha denunciado para avisar de que no tolerará "ningún menosprecio más a la C. Valenciana por parte del secesionismo".

En ese sentido, el president ha incidido en que el término "Comunitat Valenciana" es el "nombre estatutario" de la autonomía y ha recordado que "todos tienen la obligación de respetarlo".

Riesgos para el sistema autonómico

Para Mazón, la ley de amnistía evidencia la "gran anomalía insititucional" en la que está instalado el país por, según ha señalado, las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo para asegurar su investidura primero y la legislatura después. Unas cesiones que tienen "riesgos" para el sistema de las autonomías, ha alertado el jefe del Consell.

"Tiene riesgos porque deslegitima al Estado, deja impune la destrucción de la unidad de España y, de facto, quiebra el principio de igualdad entre españoles", ha enumerado. Mazón ha añadido a la lista que la norma "no tiene encaje" en la Constitución, "impacta en el poder judicial" y "desautoriza al Senado". "El interés de todas las comunidades se ha puesto en juego por una sola persona", ha añadido en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"La factura de la fractura"

Mazón ha recordado el giro en la posición socialista sobre la amnistía y ha recordado que los barones del PP ya dieron por descontado que esta norma saldría adelante. "Lo que hoy es no, mañana será que sí", ha lamentado antes de alertar de que lo próximo será el referéndum. "Es la factura de la fractura", ha señalado. El presidente murciano, Fernando López Miras, también ha coincidido en que esas exigencias de Aragonès serán satisfechas por Sánchez.

Por ello, Mazón ha defendido que "denunciar las cesiones no es crispar sino defender la igualdad" y ha lamentado que el Ejecutivo esté "premiando y recompensando" la "deslealtad". En concreto, ha criticado que esta apuesta por la "tensión y el conflicto" está siendo "rentable" para Cataluña en "financiación, inversiones y competencias".

