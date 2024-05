Vox tiene en la diputación seis asesores para dos diputados sin tareas de gobierno

Vox ha sabido rentabilizar su apoyo al PP en la Diputación de Valencia, los dos síes que convirtieron en presidente a Vicent Mompó. A pesar de que no forma parte del Gobierno de la corporación y de que, en general, su tarea de oposición se limita a dar respaldo a las iniciativas conjuntas de la coalición de gobierno PP-Ens Uneix, la formación cuenta con seis asesores en la corporación provincial para dar cobertura a los dos diputados de la formación, una proporción de tres asesores por cada diputado.

«El peaje que ha tenido que pagar Vicent Mompó para tener el apoyo de la extrema derecha en la diputación se ha hecho también con sueldos públicos: seis asesores para dos diputados es el precio que de momento paga la ciudadanía para mantener un gobierno donde la extrema derecha condiciona políticas y sustenta un gobierno en minoría, haciendo presente el discurso negacionista contra el cambio climático, la violencia de género o el ataque feroz al valenciano», señala Dolors Gimeno, diputada provincial de Compromís.

La diputada afea el exceso de personal de Vox a cuenta de la diputación, teniendo en cuenta la carga de trabajo de los dos únicos diputados, Sergio Herrero y Sergio Pastor. «Hay que tener en cuenta que en la actualidad Vox no tiene ninguna responsabilidad de gobierno en la diputación, y que por tanto el personal de confianza que tiene adscrito no realiza trabajos de asesoramiento en el ejecutivo del ente», añade la diputada de Compromís.

La información ha sido publicada recientemente en el portal de transparencia de la diputación. En el pleno del pasado mes de marzo, Compromís se hizo eco de una noticia publicada por Levante-EMV y referida a que el PP había cedido una plaza de su grupo para contratar a un concejal de Vox como asesor en la diputación. En realidad, de los seis diputados de Vox, cinco están adscritos a este partido como asesores de pleno y un coordinador de grupo, mientras el sexto ocupa una plaza del PP. A raíz de esa pregunta en el pleno, señala Dolors Gimeno, en la que también se aludía a la «falta de transparencia», se ha publicado el listado.

'Proporción incumplida'

Además de esto, Compromís critica que en el caso de Vox no se guarda la proporción con el resto de partidos de la oposición. No es un código escrito pero desde hace años existe en la diputación un acuerdo tácito según el cual los grupos que no tienen responsabilidades de gobierno cuenta con un puesto de personal eventual por cada diputado electo.

En estos momentos, la Diputación de Valencia cuenta con 56 asesores. El PSPV tiene 13 eventuales, que se corresponden con sus doce diputados más uno, como principal partido de la oposición (el mismo acuerdo vigente la passada legislatura, cuando era el PP el que estaba en la oposición). Compromís, siguiendo la misma proporción, cuenta con tres asesores para sus tres diputados.

