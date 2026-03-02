Ingeniería industrial: donde propósito, experiencia y talento se unen

«Todos y cada uno de los procesos de cualquier proyecto deben de ser lo más sostenibles posible». Esta fue una de las múltiples lecciones que hicieron eco en el Hub Empresa del Banco Sabadell este pasado miércoles 25 de febrero, durante el encuentro «Desafíos de grandes líderes en clave ingeniería», un evento impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia (COIICV-Valencia) y moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia.

La iniciativa reunió a cuatro voces inspiradoras, cada una en su propio campo (biomedicina, ciberseguridad, construcción y energía), capaces de ser un palpable reflejo de experiencia y talento para estudiantes e interesados, como Lorena Saus, CEO de Ascires; Miguel Juan, socio fundador de S2 Grupo; Pablo Benlloch, director de Idom; y Antonio Miranda, responsable LNG Bunkering de Naturgy.

«La ingeniería industrial también es estrategia y capacidad de transformar diversos sectores» Federico Torres — Presidente del COIICV-Valencia

Federico Torres, presidente del COIICV en Valencia, fue el responsable de inaugurar la jornada con la ferviente convicción de que «la ingeniería no es solo cálculo o diseño; es estrategia, anticipación y capacidad de transformar sectores tan diversos como la salud, la energía, la industria o la seguridad digital». Una capacidad en la que desde el Colegio confían plenamente para poder llegar a «liderar los grandes desafíos» que presenta el panorama actual.

Saus le tomó la palabra para confesar que lo que los lleva a liderar un proyecto no es otra cosa que la pasión, pero entendida en su «concepto más íntimo» como una fuerza que te hace creer que es posible «provocar un cambio en tu vida, en el mundo y en la gente que te rodea». Por su parte, Juan apostó por la curiosidad, un rasgo que considera común entre ingenieros; Benlloch resaltó su lucha interna por hacer que las personas sean el centro de la actividad económica; y Miranda el aportar valor, que es lo que se hace «cuando te dedicas al prestigio de la sociedad».

«Queremos ampliar la oferta asistencial para poder llegar a diseñar un hospital del futuro» Lorena Saus — CEO de Ascires

«El miedo se quita con amor»

Entrando más en materia, los cuatro casos de éxito tienen claro que, para facilitar el desarrollo económico valenciano, es necesario potenciar la formación, mejorar los trámites administrativos que actúan como barreras para los inversores, animarse a dar el paso a la internacionalización y cuidar la retención del talento. Todo, orientado siempre a las personas, que son quienes actúan como el sujeto activo y prioritario de cada una de estas acciones.

Llegados a este punto, Saus intervino para hablar del nuevo Hospital Biomédico Ascires Valencia que, si todo sigue sobre ruedas, podrán poner al servicio de la sociedad durante las próximas semanas. «Se trata de un espacio sanitario de complementariedad. En un mundo tan globalizado, lo que buscamos es ampliar la oferta asistencial, para poder llegar a diseñar un hospital del futuro. Por eso despierta miedos. Pero el miedo no se quita con valentía, sino con amor. Y precisamente ese amor hacia los demás es lo que estamos teniendo presente en todo momento», concretó.

«Presiento que la Inteligencia Artificial va a cambiar la sociedad de manera drástica» Miguel Juan — Socio fundador de S2 Grupo

Sobre la Inteligencia Artificial, el tema estrella de los últimos meses, Juan detalló que llevan más de 10 años utilizándola, aunque por aquel entonces no estaba muy popularizada. «Lo usábamos para automatizar procesos y detectar patrones. Y, últimamente, también para contrarrestar los ciberataques casi diarios, porque de otro modo sería imposible. Todavía es pronto, pero tengo el presentimiento de que va a cambiar la sociedad de manera drástica, así que tendremos que estar vigilantes para no terminar dentro de una distopía», añadió.

El reto de la sostenibilidad

Con respecto al requisito de la sostenibilidad, Benlloch manifestó que para Idom es uno de sus pilares fundamentales junto a la innovación. «Desde el tema conceptual, desarrollo del proyecto, construcción, mantenimiento e incluso deconstrucción, cada proceso debe de ser lo más sostenible posible. Contamos con unos estándares que lo van midiendo y, según la puntuación, puedes justificar que tu proyecto lo sea», declaró. Y añadió que «la industrialización de la construcción tradicional es una gran oportunidad para los ingenieros industriales».

«Cada etapa del proceso de cualquier proyecto debe de ser lo más sostenible posible» Pablo Benlloch — Director de Idom

En esta misma línea, Miranda centró su intervención en el papel de la descarbonización, un proceso que pasa por «incorporar combustibles alternativos». En sus propias palabras: «Es un tema que podemos abordar porque las herramientas no dejan de estar ahí, y somos lo suficientemente maduros para gestionarlo y adaptarnos. Además, más de la mitad de la energía que se produce en nuestro país es renovable, así que los clientes pueden estar tranquilos porque faltar no va a faltar».

«Descarbonizar va más allá de electrificar, incluye los combustibles alternativos y potenciar la eficiencia» Antonio Miranda — Responsable LNG Bunkering de Naturgy

Antes de pasar a la ronda de preguntas, gracias a la cual pudieron resolver las grandes inquietudes de los estudiantes de Ingeniería Industrial, como la competencia o la diferenciación, cada uno de los ponentes quiso cerrar con una máxima capaz de condensar su propósito en el foro. Saus subrayó su deseo de que Valencia pueda ser «líder en longevidad y calidad de vida»; Juan, que la media de tamaño de las empresas valencianas supere la de la unión europea; Benlloch, que ningún «talento joven» se vea obligado a dejar la Comunitat Valenciana; y Miranda, que «el plan energético ahora mismo no tiene precedentes, que todo debe convivir, y que los retos son hacer que funcione, sin olvidar cuidar el planeta».