El COIICV asume ya su función como Entidad Colaboradora de Certificación en los trámites de energía

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) asume el papel como Entidad Colaboradora de Certificación en el ámbito de la energía, tras la activación por parte de la Generalitat Valenciana del trámite que permitirá a las entidades autorizadas intervenir en determinados procedimientos administrativos vinculados a infraestructuras eléctricas.

Esta puesta en marcha supone un paso relevante en el proceso de simplificación administrativa impulsado por el Consell y abre la puerta a una colaboración público-privada orientada a reducir tiempos de tramitación y seguir manteniendo la calidad documental de los expedientes y facilitar el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas en la Comunitat Valenciana.

En concreto, hoy se ha puesto en marcha el trámite para la solicitud administrativa previa y de construcción de líneas eléctricas de alta tensión y de instalaciones eléctricas de alta tensión (centros de transformación y centros de seccionamiento), para la que el COIICV está habilitado como ECC por un período de cinco años , se suma a la que el Colegio ya tenía en procedimientos de Autorización Ambiental Integrada.

El decano del COIICV, Daniel Javaloyas, ha destacado que esta nueva función “refuerza el papel de la ingeniería industrial como garantía técnica en un momento clave para el despliegue de infraestructuras energéticas”. En este sentido, ha señalado que “la transición energética no depende únicamente de grandes inversiones o nuevas tecnologías, sino también de que los proyectos puedan avanzar con seguridad jurídica, rigor técnico y procedimientos administrativos más ágiles”.

Desde el COIICV subrayan que la participación de entidades colaboradoras permitirá que los expedientes lleguen a la Administración con una revisión técnica previa, reduciendo omisiones documentales y facilitando que los órganos competentes puedan centrar sus recursos en la autorización de proyectos. “Nuestro objetivo es contribuir a que la Administración pueda autorizar más y de forma más ágil, pero siempre desde la máxima exigencia técnica y regulatoria”, ha apuntado el decano.

Con la puesta en marcha de este trámite, el Colegio asume su actividad como Entidad Colaboradora de Certificación en procedimientos administrativos de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Con esta iniciativa, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana refuerza su compromiso con el desarrollo seguro, eficiente y ordenado de las infraestructuras energéticas, así como con la mejora de la red de distribución eléctrica y el cumplimiento de los estándares regulatorios del sector.

“El reto energético de la Comunitat Valenciana exige planificación, inversión, capacidad técnica y agilidad administrativa. Desde el COIICV queremos formar parte activa de esa respuesta, aportando conocimiento experto y contribuyendo a que los proyectos estratégicos para la industria y la sociedad puedan avanzar con garantías”, ha concluido el decano.

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia tiene como objetivo facilitar el progreso continuo de la profesión del Ingeniero e Ingeniera Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general. La entidad representa a los más de 2.340 colegiados de Valencia que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión muy consolidada con más de 170 años de historia. Una entidad con una sólida proyección que tiene más de 75 años de vida, que se adapta a las necesidades de cada etapa y de cada transformación que la industria necesita.