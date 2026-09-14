La UPV estrena “La ciencia del running”

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha estrenado “La ciencia del running”, la segunda de las entregas de la nueva apuesta audiovisual sobre ciencia y deporte que la UPV, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación-Área de Comunicación y el Área de Deportes, ha impulsado este curso.

¿Cuál es la forma correcta de correr? ¿Qué es el drop? ¿Cómo influye la pisada en mi rendimiento? ¿Qué me aportan las series? ¿Cuál es la mejor hora para entrenar? Estas son algunas de las preguntas que aborda esta serie de divulgación, que incluye un total de ocho microespacios audiovisuales sobre el mundo del running.

Se trata de la segunda de las entregas de la nueva apuesta audiovisual sobre ciencia y deporte de la UPV. / UPV

Todos los capítulos han sido grabados en la recientemente renovada pista de atletismo del campus de Vera de la UPV, con la colaboración de la SDUPV Atletismo y Trail y Valencia Ciudad del Running, iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso.

Todos los capítulos están disponibles en el canal de YouTube del Área de Comunicación de la UPV. Asimismo, en la serie participan Javier Rada, Ximo Santonja, Mireia Romana y Álvaro Terrones, miembros de la SDUPV Atletismo y Trail, contestando a las diferentes preguntas de esta primera temporada de La Ciencia del running.

Nueva temporada de la sección

Por otro lado, la SDUPV Atletismo y Trail está preparando ya su nueva temporada y abre sus puertas a toda la comunidad universitaria. El club ofrecerá un año más entrenamientos grupales adaptados a todos los niveles en la pista de atletismo del campus. “Durante el mes de septiembre, los estudiantes interesados podrán unirse a entrenamientos de prueba gratuitos para conocer la dinámica del equipo y sus planes personalizados”, apunta Javi Rada, presidente de la SDUPV Atletismo y Trail.

Además, durante el próximo curso, seguirá colaborando también en La ciencia del running, con una nueva temporada que se centrará en el trail.