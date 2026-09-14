Los ingenieros industriales incorporan la IA al nuevo programa ‘BIM Manager’ de gestión digital de edificios e infraestructuras

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), con el apoyo de Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, pone en marcha la V edición gratuita de su programa BIM Manager, que incorpora por primera vez sesiones específicas sobre Inteligencia Artificial aplicada al sector AECO —Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones—.

La formación, que se desarrollará desde el 18 de septiembre hasta el 27 de noviembre, y suma 90 horas repartidas en 30 sesiones y supone un salto cualitativo respecto a anteriores ediciones al integrar herramientas de IA en los procesos BIM, además de reforzar aspectos como el trabajo colaborativo, la gestión de la información conforme a la norma internacional ISO 19650 y la prevención y resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos.

De momento, ya son 10.000 las personas que se han inscrito en los 30 cursos que configuran el programa. Según Federico Torres, presidente del COIICV Valencia, “la incorporación de la Inteligencia Artificial supone un paso más en la evolución de la metodología BIM y responde a una demanda creciente de los profesionales. Esta formación permite mejorar la coordinación de los proyectos, aumentar su eficiencia y optimizar la gestión y el mantenimiento de los edificios e infraestructuras durante todo su ciclo de vida. Es el gran aliado de la construcción industrializada”.

BIM —Building Information Modeling— es una metodología que permite concentrar y compartir en un mismo entorno digital la información de un proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Arquitectos, ingenieros, constructores, instaladores o responsables de mantenimiento pueden trabajar sobre una información coordinada y actualizada, facilitando la detección anticipada de incompatibilidades y mejorando la toma de decisiones.

En la práctica, BIM permite, por ejemplo, detectar antes de llegar a obra si una conducción, una instalación eléctrica o un sistema de climatización interfieren entre sí; coordinar a los distintos profesionales que participan en un proyecto; organizar documentación técnica; supervisar modificaciones; mejorar la trazabilidad de las decisiones y disponer posteriormente de información útil para operar y mantener el edificio.

La nueva edición de BIM, profundiza en la IA y en todos sus beneficios en este entorno colaborativo. Durante el programa, los participantes trabajarán con soluciones capaces de ayudar en la generación y organización de documentación, la consulta de modelos digitales, la automatización de determinadas tareas o el desarrollo de nuevas herramientas adaptadas a los procesos de arquitectura, ingeniería y construcción.

Para el decano del COIICV, Daniel Javaloyas, “la digitalización de la construcción ya no consiste únicamente en sustituir planos por modelos digitales. Estamos entrando en una nueva etapa en la que la Inteligencia Artificial permitirá gestionar grandes volúmenes de información, anticipar incidencias y mejorar la toma de decisiones antes de que los problemas lleguen a la obra. El reto es incorporarla con conocimiento técnico y criterio profesional para mejorar la calidad, la seguridad y la resiliencia de nuestras infraestructuras”.

BIM también para anticiparse a las consecuencias de una DANA

La edición de 2026 incorpora además un caso práctico específicamente vinculado a la prevención y resiliencia frente a episodios de DANA, centrado en el diseño y comportamiento de las redes de saneamiento ante escenarios extremos. El ejercicio permitirá relacionar la información digital de las infraestructuras con el análisis de riesgos, su mantenimiento y la toma de decisiones ante situaciones de emergencia.

“Después de acontecimientos como los vividos en la Comunitat Valenciana, debemos incorporar la prevención y la resiliencia desde la propia concepción de las infraestructuras. La ingeniería tiene que utilizar todas las herramientas disponibles para anticipar escenarios y reducir riesgos”, apunta el presidente Torres. “

Bajo el título «BIM Manager + IA: Trabajo colaborativo y supervisión según ISO 19650 y prevención DANA», el programa pretende dotar a los profesionales de la edificación y las infraestructuras de las competencias necesarias para afrontar los retos de la transformación digital, integrando BIM e Inteligencia Artificial como herramientas clave para diseñar, construir y gestionar activos más eficientes, sostenibles y resilientes.

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo facilitar el progreso continuo de la profesión del Ingeniero Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general. La entidad representa a los más de 3.500 colegiados de Valencia, Alicante y Castellón, que ejercen su profesión de Ingeniero Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión muy consolidada con más de 170 años de historia. Una entidad con una sólida proyección que tiene más de 70 años de vida, que se adapta a las necesidades de cada etapa y de cada transformación que la industria ha necesitado.