L'Aeroport de València va tancar 2022 amb rècord de passatgers al desembre

Durant bona part de l'any 2022, l'Aeroport de València va registrar registres mensuals històrics en l'arribada i eixida de passatgers des de les seues instal·lacions, una tendència que al desembre ha tornat a tocar màxims. La dada anotada en aquest mes, donada a conéixer aquest matí per l'operador de la base aèria (Aena), destaca que un total de 611.716 persones van triar l'aeroport valencià per a volar, la qual cosa suposa un augment del 2,6 % respecte al fins ara registre històric per a un mes de desembre, el de 2019, quan es van anotar 596.145 passatgers. Malgrat això, el nombre d'operacions va ser inferior al d'abans de la pandèmia, omplint-se el 98,6 % dels vols gestionats (5.527 enguany pels 5.607 de 2019).

L'evolució positiva té especial rellevància si es té en compte que pràcticament la totalitat dels aeroports espanyols peninsulars -a excepció del de Màlaga, que creix un 4,7 %- continuen amb aquests registres molt allunyats dels anteriors a la pandèmia. Sense anar més lluny, l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas va tindre al desembre un 6,8 % menys d'usuaris que en 2019; el de Barcelona-El Prat, un 9,9% menys, i en el cas del d'Alacant-Elx, la baixada va ser del 2,9 %, quedant-se en 848.141 passatgers. Any quasi de rècord Amb aquestes dades, la realitat en l'aeroport valencià per a l'acumulat de l'any és que els registres han superat àmpliament els de l'any passat (+99 % de visitants amb eixida o arribada a la base aèria) i s'han quedat molt prop de la xifra històrica de 2019 (-5 %) en nombre de passatgers (8,11 milions), sent el de València el que té la caiguda més lleugera i només per darrere a escala nacional de les dades de Palma (-3,9 %), Tenerife (-3,1 %) i Eivissa (mateix registre que en 2019). A més, és la novena base amb major nombre de passatgers del país. Quant a la procedència d'aquests turistes, 2.527.666 eren espanyols, mentre que des de fora de les fronteres nacionals els més nombrosos van ser els que tenien un origen o destinació a Itàlia (1.077.293 viatgers), seguits a continuació dels d'Alemanya, amb 707.060 viatgers, el Regne Unit (689.400), França (675.408), els Països Baixos (633.563) i Bèlgica (308.425). Quant a les operacions totals fetes per les aerolínies, l'Aeroport de València ha efectuat fins a 73.498 vols, un 5,4 % menys que els de 2019, però amb una millora del 48,1 % respecte al balanç del curs passat.