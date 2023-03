València celebra que és capital verda europea amb una festa per a la ciutadania

L'Ajuntament de València ha organitzat una gran festa al Parc Central aquest dissabte 25 de març amb l'objectiu de celebrar amb tota la ciutadania que València és capital verda europea 2024, un guardó atorgat per la Comissió Europea per ser considerada “modèlica” en sostenibilitat urbana. El Parc Central acollirà la jornada amb actuacions, tallers i activitats per a difondre valors ambientals entre tots els públics, d'11 a 19 hores.

Programació

La programació s'iniciarà amb un contacontes a l'escenari situat al costat del Moll 4 i el parc infantil, amb accés directe des de l'avinguda Peris i Valero. A les 12 hores se celebrarà la trobada institucional amb l'alcalde de València, Joan Ribó. A partir de les 12.30 començarà el concert de Marcel el Marcià i se succeiran espectacles i propostes com, per exemple, màgia i la música de la DG Lauder. A la vesprada, també es podrà gaudir del concurs Trivial de la Capital Verda Europea 2024, i la festa conclourà amb el concert de Senior i el Cor Brutal.

Assoliments

L'alcalde, Joan Ribó, ha convidat la ciutadania perquè “gaudisca d'aquesta jornada organitzada per a festejar que València ha aconseguit ser capital verda europea en 2024”. “Es tracta de la primera ciutat mediterrània que es fa amb aquesta distinció, i ho ha fet perquè ha complit amb èxit els dotze indicadors de sostenibilitat urbana establits per la Comissió Europea per a aconseguir aquest competitiu guardó creat en 2010”, ha subratllat.

En aquest marc, la Junta de Govern Municipal va aprovar el setembre passat l'Estratègia urbana València 2030, un instrument de planificació a llarg termini, alineat també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, “amb la finalitat d'avançar cap a una ciutat més saludable, sostenible, compartida, pròspera, mediterrània i creativa”.

Per la seua banda, la Comissió Europea ha destacat de València, entre altres aspectes, els assoliments de la ciutat, passats i actuals, en àmbits com la transició verda inclusiva, la neutralitat climàtica, el turisme intel·ligent, la restauració d'ecosistemes, com és el cas del sistema dunar de la Devesa del Saler, el Parc Natural de l'Albufera o la renaturalització d'espais, àmbit en el qual destaca el Jardí del Túria, en l'antic llit fluvial convertit en el parc lineal més extens d'Europa amb quasi 10 quilòmetres. Uns altres dels pilars de l'estratègia valenciana és la conservació i promoció de l'horta com a sistema agrícola per a fer possible l'alimentació saludable i de proximitat i la creació d'aliances i la promoció de la participació ciutadana, ja que la capital verda europea requereix la implicació de la innovació d'administracions públiques, sector privat i empresarial, universitats i centres de recerca i desenvolupament tecnològic, mitjans de comunicació i societat en general.