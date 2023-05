Levante Televisión i Levante-EMV entrevisten els candidats a l’alcaldia a l’Ajuntament de València

Levante Televisión i Levante-EMV volen acostar a tots els valencians les propostes dels candidats a l’alcaldia de l’Ajuntament de València i, per a això, entrevistaran a cadascun d’ells.

Aquestes entrevistes seran presentades per Juanma Romero, director de Levante Televisión, que estarà acompanyat per José Parrilla, cap de secció de València de Levante-EMV, i per José Miguel Vigara, redactor de Levante-EMV.

Aquests programes especials s’emetran tots els dies a les 21 hores a partir d’aquest diumenge en Levante Televisión i el web de Levante-EMV. L’entrevista impresa a cadascun d’ells es podrà llegir en les pàgines del periòdic a partir del dilluns 15 de maig.

Joan Ribó (Compromís) serà el primer a passar per aquest espai electoral, que continuarà amb amb Sandra Gómez (PSPV-PSOE), María José Catalá (PP), Fernando Giner (Ciutadans) i Pilar Lima (Podem).