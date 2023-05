Desembarcament de líders de Podem per a apuntalar Unides-Podem

Saltar la tanca per a poder continuar corrent. Superar la cursa electoral per a assegurar-se un lloc en el podi. Aquest és l’objectiu d’Unides Podem-EU a la Comunitat Valenciana, superar la barrera del 5 % de vots per a mantindre’s dins de l’hemicicle valencià, perquè totes les enquestes els situen rondant perillosament aquest percentatge. Entrar-hi és clau no només per a la formació a escala nacional, sinó també per a la continuació de la coalició botànica, tal com adverteixen les últimes enquestes. Cal creuar la barrera, i els morats estan posant tota la carn a la graella.

El desembarcament de líders nacionals no va fer més que començar divendres passat. La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra; la ministra d’Igualtat, Irene Montero, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, van fer una primera aparició en el primer míting de la campanya per a donar impuls a la candidatura que en la plaça valenciana encapçala el fins ara vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca. Però aquesta tònica no ha fet més que començar. Dimarts, la ministra d’Igualtat tornarà, aquesta vegada a una trobada al barri de Benimaclet, a València, i dimecres, la líder morada, Belarra, acompanyarà Illueca a Alacant. Més fusta per a una plaça que el 28M serà clau i que comptarà amb la presència, també, de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Govern per Unides Podem i líder de l’emergent projecte Sumar el 24 de maig a Alacant, i el 25 a València, en un acte ciutadà contra l’ampliació del port. Que Unides Podem-EU traga un resultat que supere el mínim no només és necessari per a revalidar el pacte del Botànic en una tercera edició, sinó també per a fer-ho en el Govern d’Espanya en les generals de finals d’any. No només Unides Podem està gastant tots els cartutxos possibles per a assegurar-se aquest mínim del 5 %. La “no-agressió” en l’esquerra Els altres partits de l’espectre “esquerra”, PSPV i Compromís i els socialistes espanyols, els estan deixant el seu espai. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha donat l’ordre d’un alto el foc dialèctic per a garantir la seua entrada en els hemicicles, segons avança El País. Els del puny i la rosa valencians i els de Compromís saben que la seua representació, encara que siga mínima, és necessària per a no perdre la Comunitat Valenciana davant de la dreta. Tant és així que la no-agressió en la campanya sembla ser, de moment, un gest comú dels competidors de vot de l’esquerra. Ni PSPV ni Compromís ataquen Unides Podem. És amb ells o un tercer Botànic resultarà més complicat.