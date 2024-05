La plantilla de Galmed porta les seues protestes a València

La plantilla de la fàbrica de Thyssenkrupp a Sagunt porta este dilluns les seues protestes fins a València.

Protesta de la plantilla de Galmed. / Levante-EMV

Sota la convocatòria de CCOO, un nodrit grup de treballadors i treballadores va iniciar la jornada amb una assemblea a la seu del sindicat en la plaça Nàpols i Sicília i, posteriorment, es va traslladar a les oficines de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) per a protagonitzar una concentració no sols contra l'anunciat tancament de Galmed, sinó com a crit d'atenció per la necessitat de promoure polítiques industrials de suport al sector de l'automòbil en el seu conjunt.

Benefici milionari

Estes accions s'emmarquen en un augment del ritme de les mobilitzacions entorn de la planta de Thyssenkrupp a Sagunt, que continua avant amb els seus plans de paralitzar la seua producció, malgrat que els sindicats van revelar recentment que va tancar l'any passat amb un benefici de vora 4 milions d'euros.

Negociacions

Més enllà del contrasentit que suposa desprendre's d'una activitat que dona beneficis, el comité d'empresa presidit per Antonio Monferrer ha insistit estes últimes setmanes en la necessitat que l'empresa i les administracions negocien "de manera seriosa" una eixida a esta situació que garantisca la continuïtat de la producció de Galmed a Sagunt.

Suscríbete para seguir leyendo