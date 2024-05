Bernabé garantix seguretat al col·lectiu LGTBI en la manifestació del Dia de l'Orgull 2024

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assegurat que els Cossos de Seguretat de l'Estat "garantiran la seguretat" de totes les persones que es manifesten en el Dia Internacional de l'Orgull, al mateix temps que ha subratllat que "col·laborarà per al desenvolupament amb normalitat" de la marxa.

Així s'ha manifestat Bernabé, en declaracions als mitjans, després de mantindre una reunió este dilluns amb representants de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, davant la "preocupació" de l'associació davant "d'alguna mena d'incident" que poguera ocórrer.

El coordinador general de la Lambda, Fran Fernández, ha apuntat que estan "preocupats" "pel moment històric en el qual el col·lectiu està perdent drets a la Comunitat Valenciana", i ha mostrat "inquietud" per "si els diversos discursos d'odi calen en la ciutadania i hi ha cap incident".

"No obstant això, la delegada ens ha transmés la convicció que els cossos de seguretat estaran sempre secundant un dret, com és el de la manifestació pels drets del col·lectiu LGTBI+", ha sostingut.

Així mateix, Bernabé ha insistit en "la col·laboració de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i de les Forces i Cossos de Seguretat per al desenvolupament amb normalitat de la manifestació, com a reivindicació d'una celebració estimada per tots els valencians".

Nova reunió

Ha matisat que "es reuniran novament, amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, per a concretar el dispositiu de seguretat de la manifestació, en els dies previs a la celebració", i ha reiterat "la disposició de la Delegació del Govern de treballar de manera conjunta per a garantir la seguretat dels assistents i de la resta dels ciutadans".

