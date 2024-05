III Festival de Piano Iturbi: concerts i dates, del jazz als clàssics

El III Festival de Piano Iturbi torna a València amb un total de sis concerts i el cicle de recitals, amb obres de clàssics com Bach, Brahms, Chopin o Mozart, passant per gèneres com el jazz. La cita, que tindrà lloc entre el 13 i el 22 de juny, se celebrarà a cavall entre el Teatre Principal i el Palau de la Música.

El diputat de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, va presentar este dilluns el festival, en companyia de la directora del certamen, la pianista Ana Guijarro, i el cap de servici de l'Àrea de Cultura de la corporació provincial, Josep Vidal.

Els tres van explicar que el festival se celebrarà del 13 al 22 de juny amb un total de sis concerts. El primer, el 13 de juny, serà a càrrec del pianista hispanoalemany Claudio Martínez, amb un programa que inclourà obra de Bach, Brahms o Debussy al Teatre Principal.

Un dia després, el 14 de juny, i també a la sala del carrer de les Barques, serà el torn del pianista de jazz Iván ‘Melón’ Lewis, músic cubà format per Chucho Valdés, que oferirà un recital d'improvisació basat en compositors clàssics.

El Principal serà de nou escenari del concert del jove pianista Juan Pérez Floristán, que debuta en el Festival Iturbi. Ho farà amb composicions de caràcter «espanyolista» de Debussy o Liszt.

L'últim dels concerts que acollirà el teatre de la Diputació serà el de la pianista francojaponesa Akiko Ebi, reconeguda per les seues interpretacions de Chopin. En el festival valencià tocarà obres del músic polonés, a més d'altres de Brahms i Bach.

Després d'este concert, el festival salta al Palau de la Música per a les seues dos últimes cites. Una de les més esperades serà la de Joaquín Achúcarro, que estarà el dia 21 sota la direcció d'Álvaro Albiach i al costat de l'Orquestra de València (OV). Interpretaran obres de Mozart, així com de Xostakóvitx. Este concert servirà, van recordar els impulsors del festival, per a enaltir la figura de l'arquitecte del Palau de la Música, José María García de Paredes, en el centenari del seu naixement.

Per a tancar el festival, el Palau de la Música rebrà la visita del pianista argentí Nelson Goerner, amb obres de Händel, Schumann i Liszt.

De Roma a Tolosa

També en el marc del festival, Guijarro va explicar que el cicle de recitals Iturbi se celebrarà entre el 17 de maig i el 5 de setembre. La vocació d'este cicle és donar a conéixer tant a la província de València com a l'estranger els guanyadors de l'edició anterior (la de 2023) del Concurs Internacional de Piano José Iturbi. D'esta manera, els premiats viatjaran a ciutats europees com Roma, Parma i Toulousse per a «mostrar la seua excel·lència, consolidant el recital», va dir Guijarro. En el recital que tindrà lloc a Roma, Guijarro va destacar que una de les peces que sonaran serà Mare, del jove compositor valencià Francisco Coll, que ha rebut ja diverses distincions internacionals. Quant als municipis valencians on també actuaran, la directora n'esmenta alguns com Ontinyent, Xàtiva, Port de Sagunt o Chelva.

Ana Guijarro, que es va mostrar «honrada» per dirigir per primera vegada el festival -encara que ha estat vinculada al concurs- va destacar la figura de José Iturbi, pianista al qual va considerar «essencial». D'ell va destacar la seua «versatilitat» i «pluralitat». Este últim aspecte, va destacar Guijarro, «es veu també en les edats dels participants», que van des de la joventut de Floristán fins a l'experiència d'Achúcarro, «que als seus 90 anys està en el zenit de la seua carrera», va concloure.

El Festival de Piano Iturbi és de caràcter biennal, en anys alterns al Concurs Internacional de Piano, la pròxima edició del qual se celebrarà l'any que ve.

Suscríbete para seguir leyendo