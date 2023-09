La Pobla de Vallbona sol·licita la declaració de zona catastròfica per la destrossa de les pluges

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha iniciat els tràmits perquè el municipi siga declarat zona catastròfica a conseqüència dels efectes de les tempestes patides diumenge passat.

L’alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha remés hui, a través dels serveis municipals, l’informe amb el qual es comença el procediment de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil, d’acord amb la Llei 17/2015.

“Hem recorregut el municipi, hem escoltat les persones afectades i les brigades municipals que han efectuat múltiples intervencions, i la gravetat dels efectes patits pel temporal ens han fet arribar a la conclusió de la necessitat que declaren com a zona catastròfica aquelles zones més afectades”, ha indicat Martí. L’alcalde ha declarat que “les conseqüències han afectat diverses zones del municipi, per la qual cosa encara estem recaptant informació per a poder donar cobertura a totes les persones que necessiten ajuda, a través d’aquest mecanisme d’emergències, el qual esperem que tinga una bona resposta”.

L’informe detalla algunes de les conseqüències derivades de la pedra, el vent i altres forces que van caure de manera severa a la Pobla de Vallbona diumenge passat. Entre els efectes van destacar arbres arrancats i partits, caiguda de branques o desperfectes en vehicles i habitatges, entre d’altres. D’acord amb els passos que cal seguir, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona encara es troba recopilant dades i documentació per a delimitar les zones del municipi que han patit les conseqüències de l’oratge, les quals s’han notat especialment en la zona nord, nord-oest i també en el nucli urbà.