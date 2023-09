L'Alcúdia de Crespins ampliarà el cementeri amb una parcel·la cedida per Hisenda

L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ampliarà el cementeri municipal gràcies a la cessió gratuïta per part d'Hisenda d'una porció de terreny de 1.109 metres quadrats. La parcel·la transferida està situada a l'avinguda de València número 7.

El consistori de la localitat de la Costera feia anys que estava negociant amb l'Administració la cessió definitiva d'aquest terreny per a la necessària ampliació i dignificació del cementeri. El lliurament per part d'Hisenda es va fer el mes de juliol passat i aquest ja consta en el Registre de la propietat com a propietat municipal.

Ara, l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins té previst destinar part de la parcel·la a ampliar l'interior del recinte del cementeri, i una altra part serà destinada a l'ampliació de l'aparcament.