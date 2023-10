El telèfon mòbil del presumpte piròman, peça clau per a situar-lo en els incendis del Saler

El telèfon mòbil del detingut serà, com és habitual en moltes investigacions criminals, peça clau perquè els agents del Seprona que han portat el cas del presumpte piròman de la Devesa del Saler reunisquen contra ell les proves definitives que apuntalen l’acusació, després que Juan C. E. haja negat la seua participació en els nou incendis que se li imputen, comesos en els últims tres mesos al parc natural.

El terminal li va ser intervingut durant la seua detenció, practicada a les 21.00 hores de dimecres, i serà enviat en breu al grup d’especialistes en noves tecnologies del laboratori de la Guàrdia Civil, amb seu a la caserna de Benimaclet, que seran els encarregats d’extraure les dades del telèfon.

Més proves

L’anàlisi del terminal i del seu contingut no només pot servir per a conéixer la seua geolocalització exacta a través del rastreig habitual de determinades aplicacions, una cosa per a la qual només és necessari el mòbil si no es permet l’accés virtual al compte de l’usuari, sinó que també pot aportar altres proves documentals que la Guàrdia Civil espera obtindre.

Entre eixes evidències, per exemple, hi hauria possibles fotos o vídeos fets en els incendis —accessibles fins i tot encara que hagen sigut esborrats— o qualsevol altre vestigi del seu pas pels punts on es van declarar els focus inicials d’eixos nou incendis forestals, els últims tres ocorreguts en una mateixa vesprada, la de dissabte passat. Dos d’ells es van declarar molt prop del domicili de l’ara empresonat, mentre que el tercer es va iniciar a l’altra banda del parc, la qual cosa també ajudarà a rastrejar els seus passos.