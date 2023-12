Incendis provocats aguaiten el canyar del Xúquer a la Ribera

El quart incendi en tot just mes i mig en el tram del Xúquer comprés entre Alzira, Carcaixent i Benimuslem va mobilitzar, ahir a la vesprada, tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers i tres brigades forestals que, en poc més de dues hores, van poder controlar les flames, si bé el foc no es va donar per extingit fins passada la mitjanit i hui encara romania una brigada de vigilància.

El Centre d’Emergències situa l’inici del foc en el terme de Carcaixent i, en concret, en la zona coneguda com a Racó de la Torreta, a escassos dos-cents o tres-cents metres d’un altre incendi registrat el passat 2 de desembre. El fet que un dels fronts del foc arribara a una zona ja cremada va contribuir-ne a l’extinció i va propiciar que els servicis d’emergències centraren els seus esforços en l’altre extrem i, finalment, s’estima en uns 500 metres lineals la superfície afectada. Amb tot, el principal obstacle d’este incendi va ser la necessitat de realitzar una marrada d’almenys vint minuts per a accedir des de Benimuslem a l’altra riba del riu. La virulència de les flames va provocar que, per moments, es temera que el foc saltara a la riba esquerra del riu, segons ha explicat l’alcaldessa de Benimuslem, Neus Chapí, la qual cosa va provocar que els bombers també prengueren posicions en este marge, encara que finalment no va succeir. L’incendi del dia 2 es va originar en esta riba, entre els termes d’Alzira i Benimuslem, i va acabar saltant al marge dret. La reincidència i el fet que s’originen en un mateix punt alimenta la sospita que es tracta de focs intencionats. Es dona la circumstància que, des de principis d’octubre, s’han registrat mitja dotzena d’incendis en el Xúquer. El primer es va produir el 5 d’octubre a l’altura de la ciutat esportiva d’Alzira. Els contratemps posteriors han pujat a poc a poc pel llit. El primer, també molt espectacular pel ràpid avanç de les flames quan la vesprada ja havia caigut, en la partida de l’Almúnia d’Alzira el 26 d’octubre. Amb posterioritat, el 10 de novembre a la vesprada, però encara amb llum del dia, se’n va declarar un altre en terme d’Alzira, i els dos últims s’han acostat més a Benimuslem, on el d’ahir va generar expectació entre els veïns, atesa la proximitat al nucli urbà.