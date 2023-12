PP i PSOE donen suport al Congrés a l'ampliació nord del port de València, mentre que el grup Compromís-Sumar anuncia que anirà als tribunals i que s'hi oposaran en totes les institucions, incloent-hi el Consell de Ministres. Així ho han decidit a la Cambra Baixa a propòsit de la proposició no de llei presentada pel grup popular.

La diputada del Grup Popular per València, Belén Hoyo, assegura que “el port de València necessita de manera urgent desenvolupar la seua ampliació nord i, a més, és important per a tota Espanya, no sols per a la Comunitat Valenciana”.

Afig que este port ha donat riquesa, ocupació i vida a tota la regió “a través de l'esperit emprenedor i comercial que tenen els valencians”. De fet, quant a trànsit de mercaderies, és el primer del Mediterrani i el quart de tota Europa, afig. “Més del 40 % del trànsit del sistema portuari espanyol passa pels molls valencians. És, per tant, una infraestructura clau per a les exportacions i importacions del comerç exterior espanyol”, assevera Hoyo, alhora que assenyala que “el trànsit de mercaderies cada dia és major i la demanda continua creixent, i necessita més capacitat”

Generació de riquesa

Afirma que esta ampliació suposarà un impuls al desenvolupament i a la generació de riquesa, que reclama no sols el sector portuari, sinó també els agents socials, econòmics i la majoria dels valencians

Fa més d'un any, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València va aprovar el projecte, però la inversió seguix en l'aire per la falta de determinació del Govern de Sánchez, que continua sense aprovar la licitació a pesar que els informes dels seus propis ministeris són favorables i la declaració d'impacte ambiental seguix en vigor

En opinió de la diputada popular, “este bloqueig injustificat, a més de fer perdre competitivitat a la nostra economia i de crear inseguretat jurídica i incertesa als inversors, està posant en risc una inversió privada de més de 1.000 milions d'euros i la creació de més de 40.000 ocupacions”. “És incomprensible que esta ampliació seguisca paralitzada per una decisió política”, sentencia

Hoyo pregunta al PSOE a què esperen per a aprovar este projecte. “Si el sector empresarial vol invertir a València, València necessita l'ampliació del port, i és una infraestructura estratègica per al conjunt d'Espanya”, assevera

Recorda que la diputada Micó, de Compromís, només ha tingut èxit, “en el seu irrellevant treball polític”, a paralitzar esta ampliació del port, “encara que tampoc m'atreviria a atorgar-li tot el mèrit, tenint de company de bancada el senyor Rufián o la senyora Nogueras”

“Hui, en referència a Compromís, tenen una gran oportunitat d'estar al costat dels valencians apostant per l'ampliació o de seguir al costat dels independentistes catalans”, agrega.

Informes econòmics

La diputada de Compromís-Sumar Àgueda Micó ha defensat la necessitat de paralitzar l'ampliació del port de València per ser una obra “absolutament innecessària, segons tots els informes econòmics, i mediambientalment letal per a les platges del sud de València i el Parc Natural de l'Albufera. El PSOE haurà d'explicar per què està donant suport a una ampliació del port de València judicialitzada i amb una DIA caducada”, i ha assegurat que “això és un projecte que només beneficia MSC com a principal operador del port i que pot costar 1.500 ocupacions”.