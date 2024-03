Exposició incorpora plaques solars per a il·luminar la falla i la carpa

La comissió d'Exposició-Misser Mascó s'ha convertit en la primera a incorporar les energies renovables a la il·luminació tant de la falla com de la carpa en plena setmana de Falles. En el que consideren «un salt de modernitat i sostenibilitat», han desenvolupat una infraestructura que, des del dia 12 i fins al 19, és a dir, en la setmana de Falles, permetrà aconseguir de manera ecològica una bona part de l'energia que consumisquen durant la setmana, amb el que suposa de reducció d'emissions de CO₂. L'energia anirà per davant de la convencional contractada prèviament, dins del que és la particular estratègia de qualsevol comunitat de veïns o particulars que opten per esta mena d'energia verda.

En concret, es tracta de sis plaques fotovoltaiques que ha instal·lat l'empresa valenciana Global Clean Energy. La comissió disposa d'un ampli recinte per a la seua zona de carpa i activitats que, a més, està separat de la resta de la trama urbana: es tracta d'una parcel·la buida i barrada, dels antics terrenys de l'Exposició. En el seu interior s'ha instal·lat un contenidor, sobre el qual es troben les plaques, de quatre quilowatts «més que de sobres del que necessita una comissió». Així mateix, per a la nit, hi ha bateries que servixen com a acumuladores, de deu quilowatts.

"Compromís amb el medi ambient"

La comissió ha proclamat, en eixe sentit, el seu «compromís amb el medi ambient, perquè la llum que il·lumine el monument de David Sánchez Llongo i el parador, que acull quasi 500 persones, serà zero per cent contaminant. Suposa, a més, un compromís amb la sostenibilitat de la festa».

Exposició-Misser Mascó és una demarcació que, a més, pot permetre's apostar per l'energia solar per les seues característiques especials: es planta en una demarcació àmplia. Eixa amplitud, que altres vegades ha donat no pocs disgustos pel vent, també suposa que rep amb facilitat l'impacte del sol. No és una comissió encaixonada. De fet, hi ha una màxima quan es visita esta falla: mai vages a fer-li fotos al matí, perquè et trobaràs amb el sol de cara.

Esta iniciativa és, com a mínim, nova dins de les accions que duen a terme les comissions de falla per a predicar amb l'exemple ecològic, per tal de reduir o compensar la petjada de carboni.