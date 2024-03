120 alumnes participen en tallers didàctics per a aprendre divertint-se pel Dia Mundial de l'Aigua

"Aigua de l'aixeta. Aigua de l'aixeta". Este ha sigut el crit de guerra este matí al Parc Central de València. Els autors eren 120 alumnes de Primària de la ciutat que, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, han participat en els jocs i tallers didàctics organitzats per l'Ajuntament de València i Global Omnium, amb la col·laboració de la Unió de Consumidors i la Fundació de l'Oceanogràfic. Divertir-se alhora que es consciencien sobre la importància d'estalviar un bé tan preuat com l'aigua, la cura dels mars i els aiguamolls i, també, sobre els efectes i conseqüències del canvi climàtic.

Els xiquets i les xiquetes han participat en cinc activitats diferents. Molt atents i participatius, han pogut aprendre més sobre el reciclatge i quins residus s'han de tirar en cada contenidor, la importància dels aiguamolls i la seua contribució al medi ambient, el paper de la posidònia en la preservació dels fons marins i la qualitat del litoral, els efectes del canvi climàtic en el desglaç de l'Àrtic i l'Antàrtic i les seues conseqüències per al planeta, o com és d'important aprofitar fins a l'última gota d'aigua en una adaptació del tradicional joc del mocador.

"Els meus alumnes estan molt conscienciats perquè hem treballat diversos projectes sobre el canvi climàtic i els microplàstics en la mar", explicava Lourdes Gisbert, professora de 4t de Primària al col·legi Rafael Mateu Cámara. "No obstant això, estan molt bé estes activitats i esperem que servisca per al futur; ara ho saben, però espere que no ho obliden". I és que, com ells, l'alumnat del col·legi Jaime Balmes també estan treballant en Coneixement del Medi la importància de l'aigua, però la seua mestra Lídia considera molt important "que experimenten el que estem treballant en l'aigua".

Al llarg del matí, han aprés per exemple que l'alentiment dels corrents afecta la temperatura del planeta, que el desglaç de l'Antàrtic -i no el de l'Àrtic- és el responsable de la pujada del nivell del mar o que l'aigua de l'aixeta es pot beure sense problemes, malgrat el seu "sabor dur".

"És important que sàpien que cada gota compta", va assegurar el regidor encarregat de la gestió de l'aigua, Carlos Mundina. "Des de menuts, cal conscienciar-los sobre la cultura de l'aigua" i ha afegit, coincidint amb la capital Verda Europea de València, que "sense aigua, no hi ha verd".

La situació a València "no és alarmant"

La falta d'aigua és ja una realitat. En comunitats autònomes com Andalusia o Catalunya s'estan produint ja restriccions per a afrontar la sequera persistent. "A València la situació no és preocupant, però hem de fer inversions i ser molt curosos", explicava Dionisio García, CEO de Global Omnium. "El 2024 el passarem sense problemes, però si no plou enguany, en el 2025 patirem un poc més". La bonança de la situació en gran part de la Comunitat Valenciana es deu, principalment, a les pluges copioses de l'exercici 2022 i del 2020, que mantenen els embassaments de la conca del Xúquer al 51,04 % de la seua capacitat.

García ha assenyalat la importància de realitzar inversions i apostar per la innovació per a buscar "l'eficiència de l'aigua" i, en eixe sentit, ha destacat la gestió a la ciutat, on "es perd poca aigua", ja que s'aprofita "vora el 90 %" de tots els recursos disponibles. A més, ha explicat que València va ser "pionera", una "de les primeres ciutats a tindre comptadors intel·ligents". Això permet que els responsables de la gestió de l'aigua, com va explicar el CEO de Global Omnium, puguen conéixer "què passa en la xarxa diàriament i a cada hora"; per exemple, si hi ha una fuita d'aigua o si un client té un creixement inusual del seu consum. I ha conclòs: "La digitalització està sent una revolució per al món de l'aigua".

