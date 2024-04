Detingut a Almussafes l’autor d’un incendi provocat en l’immoble on vivia

La Guàrdia Civil i Policia Local d’Almussafes han detingut l’autor d’un incendi ocorregut en un immoble del municipi en el qual vivia.

Els agents van ser alertats de l’inici d’un incendi en un habitatge, concretament un primer pis d’un edifici de quatre plantes. Al lloc van acudir agents de Guàrdia Civil, Policia Local d’Almussafes i bombers de Catarroja, Silla i Torrent, que, gràcies a la seua ràpida actuació, van evitar que es propagara a la resta d’habitatges. En la intervenció es va procedir al desallotjament d’este immoble. Com a conseqüència, tres persones, dos agents de la Policia Local i un veí, van haver de ser atesos per inhalació de fum.

Després de les primeres indagacions practicades pels agents es va evidenciar que l’incendi hauria sigut provocat, raó per la qual els agents allí presents van procedir a la detenció de l’habitant de l’immoble incendiat. Precisament, minuts abans d’iniciar-se l’incendi havia manifestat la seua intenció de calar foc a l’immoble, si bé va ser sorprés pels agents despenjant-se pel balcó de l’habitatge.

Diligències presentades al jutjat

Al lloc es van traslladar l’equip territorial de la Policia Judicial de Carlet i l’equip d’incendis de la zona de València per a realitzar sengles inspeccions oculars. Finalment, es va procedir a la detenció d’un home de 26 anys per un delicte d’incendi en béns propis amb perill per a les persones.

Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Carlet.