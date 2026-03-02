El talento universitario da el salto en Alicante con Salta Fest 2026

El Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana celebrará este próximo miércoles 4 de marzo, en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante Salta Fest, el festival Interuniversitario de Publicidad que se consolida como punto de encuentro entre facultades y profesionales.

Salta Fest 2026 se presenta como una experiencia real de conexión con la industria. El certamen sitúa el foco en uno de los debates más relevantes del sector: los límites éticos del uso de la inteligencia artificial dentro de la profesión publicitaria. Una propuesta que no solo pone a prueba el talento del alumnado, sino que les invita a asumir su papel como la próxima generación llamada a ejercer la profesión con criterio, responsabilidad y conciencia ética.

La cita adquiere este año un significado especial al enmarcarse en el 25 aniversario del Colegio, una efeméride que pone en valor un cuarto de siglo de ordenación, representación y defensa de la profesión publicitaria en la Comunitat Valenciana.

El presidente del Colegio, Víctor Roca, ha subrayado que el espíritu del festival invita a los estudiantes a "saltar", experimentar y enfrentarse al reto que supone un desafío profesional. “Porque el vértigo a lo nuevo se supera cuando te atreves a dar el salto,” ha afirmado, recordando el lema que define esta convocatoria.

La jornada contará con un jurado de excepción compuesto por destacados profesionales del sector, entre ellos nombres como Noël Lang, socio y director creativo de Gettingbetter; Fran Cánovas, socio y planificador estratégico en Utopicum; Isabel Rial, directora creativa ejecutiva en Grupo Antón; Fernando Almodóvar, Director Creativo en RechGo; o Noelia García, directora de comunicación y marketing de APSA y vocal de la Junta del Colegio. Al inicio de la jornada, los miembros del jurado participarán en un espacio de debate y conversación sobre la profesión, compartiendo sus experiencias personales y diversas reflexiones sobre la transición desde las aulas al entorno laboral.

El festival cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, reforzando el reconocimiento institucional del valor económico, social y cultural del sector publicitario. La jornada reunirá a estudiantes de las cuatro universidades que integran el Patronato Académico de la Comunitat Valenciana: CEU Cardenal Herrera, ESIC Business & Marketing School, Universidad de Alicante, que acoge el festival en esta edición, y Universitat Jaume I.

La elevada participación en esta segunda edición confirma el interés creciente del alumnado y consolida la iniciativa como una plataforma estable de detección y proyección de talento emergente.

En cuanto a los reconocimientos, el Oro incluye entradas para el Festival El Sol (Málaga, 28 y 29 de mayo de 2026) y la Plata, entradas para el Festival La Lluna en València; el Bronce recibirá formación y, todos ellos, diplomas acreditativos y apoyo a la inserción laboral. Los tres equipos ganadores recibirán respaldo directo del Colegio mediante la remisión de sus currículums a empresas de referencia del sector a través de su colaboración con ComunitAD. Además, todos los participantes accederán preferentemente al programa de mentorización del Colegio y disfrutarán de un año de colegiación gratuita al finalizar sus estudios.

Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana

El Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana es la entidad que representa a los profesionales del sector en el ámbito autonómico y vela por el ejercicio ético y responsable de la profesión. En el año en que celebra su 25 aniversario, la institución reafirma su papel como motor del ecosistema publicitario valenciano, impulsando la conexión entre universidad y empresa, apoyando el talento emergente y promoviendo una comunicación estratégica alineada con los desafíos sociales y tecnológicos actuales.

Programa del evento (4 de marzo)