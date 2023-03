Tota la relació de llibrets exposats al voltant de la torre i amb un missatge clar: "Un bon llibret és un bon llibret... independentment del premi que li atorguen i a Torrent en tenim de molt bons". Aquesta és la forma que les comissions de la ciutat i la Junta Local Fallera han hagut de protestar, de forma simbòlica, contra el repartiment de guardons a les publicacions falleres que enguany ha atorgat la conselleria.

Com va publicar Levante-EMV, enguany la comarca de l'Horta no ha eixit ben parada en la decisió del jurat, ja que sols dos llibrets de Silla han tingut premis entre els 15 primers d'una llista de 80. Però és que, en el cas de Torrent, l'únic guardó que ha obtingut una falla és el número 79, que ha anat a parar a la comissió Poble Nou.

La decepció no va tardar a arribar a les xarxes socials per part de les presidències d'algunes comissions que presenten enguany publicacions de qualitat amb molts treballs d'investigació i també de les persones que han estat al capdavant dels llibrets. Finalment, la mateixa Junta Local Fallera i totes les falles de la ciutat acordaren traslladar públicament un missatge únic: "Un bon llibret és un bon llibret... independentment del premi que li atorguen i a Torrent en tenim de molt bons. Enhorabona, llibreteres i llibreters torrentins, pel vostre esforç!", a més de felicitar a Poble Nou.

Fonts consultades del sector que s'encarrega de dirigir els llibrets expliquen que no entenen "la decisió del jurat" que no té precedents, i critiquen que un concurs on la Generalitat Valenciana inverteix una quantitat important de diners "no tinga uns criteris clars de puntuació, unes bases que conega tot el món perquè tot el món sàpiga el que es puntua i el que no". "No és sols perquè enguany hem quedat fora, és que fa molts anys que amb llibrets de qualitat s'obtenen premis baixos", diu altre col·laborador habitual dels llibrets.

A banda del llibret de Poble Nou, que era l'estrella per al sector, enguany s'esperaven amb gran expectació els llibrets de Sant Valerià, Avinguda, Cronista Vicent Beguer, Ramon i Cajal, i Lope de Rueda, entre altres. Treballs sobre història, patrimoni, indumentària, igualtat i altres, omplien les planes dels llibrets.

Avinguda guanya en Torrent

Respecte als premis del concurs de llibrets que organitza la ciutat, enguany el primer guardó ha anat a parar a la publicació d'Avinguda, que ha dirigit Miguel Ángel Gascón i que es presenta aquest dilluns, 6 de març. El llibret de Sant Valerià ha quedat segon, estant coordinat per Aitor Sánchez. El tercer premi ha estat per a Ramon i Cajal. En quarta posició ha quedat Poble Nou i en cinquena, Cronista Beguer.