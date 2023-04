«Ya está bien, no queremos ni una muerte más en las vías, basta de excusas». No se puede decir más claro. La ciudadanía de Alfafar, Sedaví y Benetússer, apoyada por los representantes políticos de dichos municipios, ha protagonizado este jueves una manifestación pacífica delante del paso a nivel, ese donde el miércoles una chica de apenas 19 años fue arrollada mortalmente por uno de los doscientos trenes que atraviesan la localidad diariamente.

Aunque la protesta ha sido silenciosa, los miembros de la recientemente creada Plataforma por el soterramiento han leído un manifiesto en el que han expresado sus condolencias a la familia de la fallecida, vecina de Sedaví: «Queremos decirles que están arropados por todos en unos momentos en los que no hay consuelo para ellos», han expresado y han condenado la falta de acción política desde el Gobierno y Adif para acabar con todas estas muertes.

«El fin, por parte de los ayuntamientos y de nosotros, es el soterrramiento de las vías para eliminar de una vez por todas las muertes y las enfermedades que traen», explican, al igual que aseguran que están de acuerdo con construir un paso inferior que suprima el paso a nivel. "Pero también queremos el soterramiento. No queremos ser chantajeados; no queremos que con esa alternativa al paso a nivel se olviden del fin principal, que es acabar con las vías. Pedimos a Adif y al Ministerio que no engañen a la ciudadanía y se comprometan formalmente a soterrar, con plazos ya en papel», afirmaba uno de los representantes de la plataforma.

Las dos muertes accidentales en los últimos nueve meses hacen más urgente si cabe la necesidad de dar solución a este problema. «No entramos en cuestiones técnicas, protocolos y otras excusas para posponer lo que es urgente. Pedimos el compromiso ya de Adif de soterramiento, y hasta entonces que se solucione, de forma provisional, el problema de los arrollamientos con el paso inferior que proponen», explicaban, antes del minuto de silencio en el paso a nivel, solo interrumpido por el ruido del paso del tren. Ruidos que están provocando problemas de insomnio y ansiedad al vecindario, y que serán objeto de una denuncia judicial contra Adif.

En la plataforma afirman que esta manifestación no va a quedar así. «Iremos donde haga falta hasta conseguir soterrar las vías y acabar con el paso a nivel. Ya estamos organizando una visita a Madrid para protestar delante del ministerio y de Adif y, si es necesario llegar hasta Bruselas, lo haremos. No podemos tolerar ni una muerte más», señala.

Los vecinos han realizado una ofrenda floral en el lugar donde falleció esta joven estudiante de La Florida de 19 años, así como sus compañeros de clase, uno de los momentos más emotivos. Los ayuntamientos decretaron este jueves luto oficial y lucieron las banderas a media asta.

Apoyo de la comarca

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, junto al de Sedaví, José F. Cabanes, han querido dar el protagonismo a los vecinos en esta protesta silenciosa. Adsuara y Cabanes, han mostrado una vez más su indignación por ser considerados ciudadanos de segunda y que Alfafar no esté dentro de los planes de soterramiento del Gobierno.

Una reivindicación histórica que también es apoyada por otros alcaldes vecinos, como Jesús Monzó, de Catarroja. «Ya está bien de muertos. Queremos el soterramiento de las vías ya. Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han hecho nada en décadas. Queremos soluciones ya y no vamos a parar», explica el primer edil, quien también mostró sus condolencias a la comunidad educativa de la Florida Universitaria, donde estudiaba Comercio.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, por su parte, asegura que «hay muchos tipos de obras, pero las que evitan accidentes y muertes son prioritarias. Las vías que rompen las poblaciones de la comarca de l’Horta Sud por la mitad, deberían desaparecer, y ya no solo por seguridad, sino por llegar a los objetivos 2030 en cuanto a Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se nos llena la boca de corredores verdes y ciudades saludables. Os imagináis si en lugar de las vías actuales, se construyera un carril cicloturístico seguro, desde Silla al centro de València? Cuando CO2 dejaríamos de emitir a la atmósfera?».

Y desde Benetússer, la alcaldesa Eva Sanz, considera que "efectivamente después de 40 años alguna solución debía de darse a esta reclamación histórica". "Y que la posible actuación temporal que se propuso para este paso a nivel debería estar ya licitándose y ejecutándose, porque lamentablemente hablamos de vidas humanas y de dolor de nuestros vecinos y vecinas", ha concluído.