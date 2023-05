La reivindicación de soterrar las vías de Alfafar-Sedaví sigue traspasando fronteras. Si hace unos días llegó hasta Madrid, ahora el objetivo es Europa. El eurodiputado Esteban González Pons (PP) se ha comprometido a trasladar esta denuncia hasta el Parlamento Europeo y a captar fondos para financiarlo, junto a también la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE). Así lo ha transmitido en la reunión mantenida con los alcaldes de Sedaví y Alfafar, José Francisco Cabanes (PSOE) y Juan Ramón Adsuara (PP) para conocer de primera mano la problemática y en qué momento se encuentra la negociación con Adif para suprimir el paso a nivel y eliminar esta barrera ferroviaria. Junto a él estaban la diputada Belén Hoyo, que a su vez también trasladó esta problemática al Congreso de los Diputados de Madrid, tras la visita de los alcaldes para entregar las miles de firmas por el soterramiento en noviembre.

Este compromiso de poner el soterramiento de las vías de Alfafar-Sedaví en la agenda europea también se lo ha trasladado posteriormente a los vecinos que integran la Plataforma por el soterramiento, recientemente constituida, y que llevan su propia batalla con el ruido que generan los más de 200 trenes que tocan sus bocinas y circulan diariamente alrededor de sus viviendas en una reunión mantenida en la Alquería del Pi.

“Me comprometo a llevarles al Parlamente Europeo. Primero hay que encontrar el artículo del tratado europeo que se ha vulnerado, ya que la simple denuncia no sirve, pero hemos estado hablando con los alcaldes y seguro que lo encontramos por el tema de los problemas de salud derivados de la contaminación acústica y que queda reflejada en los sonómetros”, señaló el político.

En cuanto a atraer fondos europeos para costear el soterramiento, también se comprometió a intentar conseguirlos defendiendo la urgencia de acabar con este problema que está causando muertes, aunque matizó que se trata de una inversión que podría acometer tanto Adif como el gobierno.

“Estamos hablando de 90 millones , que aunque parece mucho dinero en términos de inversión pública no lo es tant, teniendo en cuenta la gran inversión que está haciendo Adif en Cataluña para soterrar vías”, indica.

“Basta con estar cinco minutos en esta pasarela por encima de las vías para observar un tránsito ferroviario incompatible con una calidad de vida humana aceptable. Estas vías son una herida abierta en estos municipios que hace imposible la convivencia. Es intolerable que Adif no tenga en sus planes el soterramiento de las vías”.

También ha insistido mucho a los miembros de la plataforma vecinal en la necesidad de arrancar el compromiso de todos los partidos políticos, “porque ahora estáis en lo alto de la ola mediática, pero este interés pasará, y Adif sabe que si espera hasta agosto esta presencia en medios y en las agendas políticas disminuirá, y volverá a dejar de lado el soterramiento”.

Una reivindicación que según Pons, tendría más fuerza si llega desde el Ayuntamiento de València. “Hay que plantear la presencia de vías como un problema no solo de Alfafar, Sedaví, Benetússer, Massanassa y Llocnou, sino también de València, porque forma parte de su área metropolitana. Y es València quien tiene que decidir cómo quiere crecer hacia el sur. Si topándose con un muro ferroviario que convierta este lugar en una zona degradada o en cambio sustituir esas vías con un espacio verde donde la gente quiera vivir”.

Los miembros de la Plataforma per el soterramiento han acogido todos los consejos ofrecidos por el eurodiputado y les ha agradecido su apoyo para llevar el soterramiento hasta Bruselas, “puesto que es un problema que va a agravarse ,ya que con la apuesta del transporte sostenible, aumentara la circulación de trenes hacia València. También han querido dejar claro que no quieren que se utilice esta reivindicación para hacer campaña electoral, “puesto que no queremos excluir a nadie. Necesitamos todos los apoyos posibles y estar unidos. Ahora sí contamos con el apoyo institucional, algo que no teníamos en las primeras reivindicaciones de hace 40 años”.