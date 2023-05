Aunque la construcción del templo se remonta a siglos atrás, la iglesia de la Mare de Déu de l’Olivar de Alaquàs es parroquia (es decir, abierta a la población, en general) desde hace ahora 50 años. En este tiempo, la comunidad cristiana que la conforma ha ido creciendo y hoy todo el complejo incluye diversos grupos parroquiales, dos colegios, dos agrupaciones ‘scouts’, Cáritas, una cofradía y una asociación cultural que promueve un certamen de poemas, entre otros. Un pequeño lobby social que también ha dejado huella en la política local.

Así, la iglesia del Olivar, situada a pocos metros del Ayuntamiento de Alaquàs, ha sido una cantera de referencia, desde hace muchas convocatorias electorales municipales, para las formaciones políticas, especialmente el PSPV y Bloc-Compromís, aunque también para el Partido Popular. Desde una parte de las direcciones locales hasta un buen número de concejalas y concejales, pasando por una alcaldesa, Elvira García, salieron de esa activa comunidad cristiana.

El precedente de la vinculación católica y la política en Alaquàs (especialmente en las formaciones de izquierdas) hay que buscarlo en el Grup de Reflexió Cristiana de finales de los años 60 y principios de los 70. Personas como Paco Pons, Adrià Hernández, Quico Moret o Elvira García (que acabaron en el PSOE), así como Vicent Alòs y Pep Ferrer (que impulsaron la Unitat del Poble Valencià), o el propio Albert Taberner, primer alcalde de la actual democracia por el PCE, formaban parte de aquel grupo. Aunque cada cual siguió su camino, casi todos ellos habían confluido en 1979 en la famosa ‘fulla groga’, un manifiesto de personas independientes que apoyó al Partido Comunista, en el que también estaban la oncóloga Anna Lluch o el expresidente del Valencia CF fallecido, Jaume Ortí.

La influencia del sacerdote Vicent Cardona

Según diversas fuentes, en lo que se refiere a la parroquia del Olivar, la llegada del sacerdote Vicent Cardona y su trayectoria de casi 25 años allí fue el impulso para que algunas personas dieran el salto a la política y a otros ámbitos “del compromiso público”. “Vicent es una persona que siempre ha sabido impulsar equipos y ha animado a la gente a implicarse en muchas cuestiones”, valoran. "Uno de los grandes ejemplos fue la celebración del 700 aniversario de la Troballa de la Mare de Déu de l'Olivar, en el que se logró involucrar a todo el pueblo y a muchísimos colectivos que sintieron la celebración como suya", añaden.

"La visión del cristianismo que se da en la parroquia del Olivar es de compromiso con la realidad y los cambios que se han de producir para mejorar la sociedad" Vicent Cardona - Sacerdote jubilado

El cura, que durante años fue el director de la revista Saó (una de las primeras en la transición en escribir en valenciano y que mantiene actualmente su línea crítica) se jubiló en 2021, siendo Picassent su último destino y ese año recibió el prestigioso galardón Quico Moret de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud. Desde su retiro, Vicent Cardona considera que la participación de muchos de sus feligreses y feligresas del Olivar en política "es un motivo de libertad personal para optar por el partido que hayan considerado, sin que eso haya sido un impedimento en la parroquia para que otros compañeros se presentaran por otros". Cardona reconoce que el modelo de parroquia que se construyó en su etapa en Alaquàs ha influido. "La visión del cristianismo que se da en la parroquia del Olivar es de compromiso con la realidad y los cambios que se han de producir para mejorar la sociedad. Y una forma es la participación política", manifiesta.

El sacerdote recuerda que, en los primeros tiempos, chocaba a algunas personas, "e incluso enfadaba", que feligreses se presentaran por partidos de izquierdas, cuando tradicionalmente el catolicismo se había asociado a la derecha. También rememora el caso de una concejala del PP, Ana Madrigal, que se disgustó cuando su partido se abstuvo en el pleno en el que se otorgaba la medalla de oro al sacerdote. "Pero como le dije, los partidos tomas sus decisiones y esas cosas hay que saber superarlas", indica.

La alcaldesa del PSPV

El alcalde socialista Adrià Hernández fichó en los años 90 a Elvira García como independiente (con el tiempo se afiliaría). Y después Jorge Alarte incorporó a Juan Antonio Oñate (actual jefe de gabinete del alcalde) y a Diana Muñoz (que ha tenido cargos en la dirección comarcal del PSPV), ambos salidos de l’Agrupament Escolta Argila, que se mantendrían durante la etapa de alcaldesa de Elvira García. En la candidatura socialista que se presenta a las elecciones de 2023, liderada por Toni Saura, la ‘cuota Olivar’ la representan Javier Antúnez, que formó parte de grupo scout Pas de Pi, y Marieta Alfonso, integrante de Cáritas y presidenta de l’Associació d’Amigues i Amics de la Carxofa d’Alaquàs.

“Aunque llevaba desde siempre haciendo política desde movimientos de la sociedad civil, cuando me planteé entrar en política, según el concepto más clásico, lo consulté con personas como Vicent Cardona y otras del entorno del Olivar. Mi ideología cristiana la he trasladado en una actitud de servicio en política, en considerar a la persona desde la perspectiva individual y colectiva. Y he tomado las principales decisiones desde un concepto de humanismo cristiano en el sentido amplio. También mi compromiso tiene que ver con el Vaticano II, que impulsaba la inserción de los cristianos en la sociedad, a través de trabajo en los barrios, en las comunidades y en los pueblos”, explica Elvira García, que llegó al cargo al dimitir Jorge Alarte y se mantuvo hasta 2019, tras dos comicios electorales más.

"Mi compromiso político tiene que ver con el Vaticano II, que impulsaba la inserción de los cristianos en la sociedad, a través de trabajo en los barrios, en las comunidades y en los pueblos" Elvira Garcia Campos - Alcaldesa de Alaquàs de 2007 a 2019

El sector nacionalista

Con todo, son la UPV, el Bloc y, posteriormente, Compromís, las formaciones que mayor porcentaje de cristianos del Olivar han tenido en sus listas, tanto en puestos de salida como en complementarios, procedentes de l'Argila, del profesorado del colegio y de otros grupos parroquiales. Algunos ejemplos destacados en el terreno institucional serían Consol Barberà (actual portavoz municipal y que lo ha sido durante dos legislaturas), Bru Pons o Vicent Montalt, aunque también se podría citar entre los integrantes de las diferentes listas a miembros de la familia Ferrer, María José Andrés, Quique González o Laura Guzmán, entre otros. En la candidatura que encabeza Marta Murciano para 2023, destacan Josep Lluís Pérez, formado en l'Argila y actual director del colegio Mare de Déu de l’Olivar II, que va en el número 3; el investigador Pau Sarrió, la exasesora del grupo municipal Carmen Sevilla, o el propio Pons.

“Las personas que crecimos en l'Argila siempre hemos tenido la inquietud de que la fe no se podía quedar dentro de la iglesia sino que tenía que trasladarse a la sociedad porque el Reino de Dios no es solo para los creyentes. De ahí viene, para muchos de nosotros, nuestro compromiso en muchos ámbitos, el cultural, el social o el educativo", explica Josep Lluís Pérez, quien considera que la fe cristiana les anima a "tratar de ser más honestos y comprometidos, a trabajar por los demás y eso la política siempre lo necesita". "Querer que todo sea más razonable, más justo y más equitativo, que son los valores del Evangelio, tiene una traslación muy concreta a la política", reflexiona.

"Querer que todo sea más razonable, más justo y más equitativo, que son los valores del Evangelio, tiene una traslación muy concreta a la política" Josep Lluís Pérez - Director del colegio Olivar II y número tres de Compromís

En las filas populares

También el Partido Popular ha hecho fichajes en la parroquia más numerosa e influyente del pueblo a lo largo de las convocatorias electorales. En el ámbito institucional, la mencionada Ana Madrigal, entonces catequista, fue concejala en los años 2000 mientras que, en la actual legislatura, lo ha sido Anna Mora, hija del sacristán del templo y conserje de uno de los colegios. El cabeza de lista para 2023, Vicent Cervera, ha fichado para estos comicios a Inma Usedo, coordinadora de la catequesis de comunión en la parroquia desde hace seis años y vinculada a ese grupo desde hace más de 20. También va en la lista Paco Chuan, miembro de Poemes a la Mare de Déu de l'Olivar.

"Mis padres siempre han sido del PP y la mayor parte de la familia, pero yo nunca me había involucrado directamente. En esta ocasión, mi cuñado, que es el candidato, me lo pidió y acepté", explica. Con todo, indica que nunca ha querido mezclar la política con la parroquia. "Somos un equipo de catequistas de distintas ideologías y nos centramos en los niños y niñas, dejando aparte la tendencia política que tenga cada persona", indica. Respecto a lo que su experiencia parroquial le puede aportar ahora que ha dado el salto a la política municipal, considera que "el trabajo en equipo y el ir todos a una es igual en los dos sitios".

En otros municipios

El templo no solo ha 'colocado' feligresía en las listas electorales de Alaquàs sino que también tuvo representantes que llegaron a tener escaños en los plenos de otros pueblos. Uno de ellos es Vicent Boscà, actual director de la revista Saó, que fue maestro del antiguo colegio parroquial la Asunción (hoy Olivar I) y concejal de Cultura en Aldaia entre 1987 y 1999 por el PSPV. El otro fue el fallecido Juanjo García Campos, miembro fundador de Poemes a la Mare de Déu de l'Olivar y hermano de Elvira García, que fue portavoz del Partido Popular en Torrent durante la etapa en la alcaldía de María José Català.