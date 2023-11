Amb el lema «Frenem la violència masclista: una altra actitud és possible», l’Ajuntament de Manises, mitjançant la Casa Violeta i la Regidoria d’Igualtat i Diversitat Sexual, organitza durant els mesos de novembre i desembre diferents activitats per a commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora el dia 25 d’este mes, també conegut com a 25N.

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, assegura que «estes activitats tenen l’objectiu d’implicar tota la societat, per a conscienciar sobre la importància que té la lluita contra la violència de gènere, més necessari encara en els temps que corren». Per una banda, la lectura del manifest tindrà lloc el divendres 24 d’octubre, a les 12 hores, a la Casa de Cultura de Manises. Per altra banda, el dimecres 15 de desembre, a les 16 hores, es realitzarà la III Trobada d’Associacions de Dones de Manises per la Igualtat i la Integració, amb l’associació Por Ti Mujer, a Casa Violeta. Posteriorment, a les 19 hores, a l’Auditori Germanies, se celebrarà el V aniversari de Casa Violeta, amb el monòleg Soc hiperactiva, de l’actriu, ballarina i monologuista Pepa Cases. L’entrada a l’espectacle és gratuïta, fins a completar l’aforament. Entre les activitats programades en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, es troba el Cicle de Cinema Casa Violeta ‘Especial 25N «Cinco Lobitos»’, que se celebrà ahir dimecres 22 de novembre. Hui, dijous 23 de novembre, hi haurà sessió doble a Casa Violeta: de 10.30 a 12.30 hores, es realitzarà un taller de pancartes, mentre que, de 17.30 a 19.30, un taller d’escriptura feminista impartit per la poeta, periodista i professora Uma Arizkum. Pel que fa a la «Ruta de la ceràmica», esta serà el dimarts 5 de desembre, amb eixida des de l’Oficina de Turisme a les 10.30 hores, organitzada de manera conjunta per l’entitat Por Ti Mujer i Casa Violeta de l’Ajuntament de Manises. El 14 de desembre, a les 18 hores, s’inaugurarà l’exposició de pintura a l’oli Círculo solidario contra la violencia de género, una mostra que estarà oberta fins al 15 de març de 2024. L’exposició Fuera, creació de la il·lustradora i directora de fotografia Isabel Ruiz Ruiz, encara es pot visitar a Casa Violeta des del passat 16 d’octubre i estarà oberta al públic fins al 30 novembre. Aquesta col·lecció fotogràfica és la segona part de la trilogia iniciada amb Dentro i pretén mostrar la vida, la repressió i la persecució que van patir les dones a Espanya durant els quaranta anys de la dictadura franquista.