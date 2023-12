Una nueva muerte en el paso a nivel, la de un vecino de Alfafar de 60 años en la noche de este jueves, ha vuelto a poner lamentablemente sobre la mesa la necesidad urgente de eliminar el paso a nivel y soterrar las vías. Una reivindicación por la que siguen peleando conjuntamente los Ayuntamientos de Alfafar y Sedaví, con los vecinos asociados en la Plataforma por el soterramiento de las vías.

Han sido cuatro muertes en los últimos 17 meses en el paso a nivel más fatídico de la red ferroviaria que inexplicablemente sigue sin solucionarse por parte de Adif y del Ministerio de Transportes. Esta muerte ha hecho explotar tanto a los vecinos, que tras el arrollamiento bajaron al paso a nivel y protagonizaron momentos de tensión con los técnicos de Adif, y también a los alcaldes de los municipios afectados.

En concreto, el alcalde de Alfafar y diputado Juan Ramón Adsuara, tras acudir al pleno de presupuestos de la Diputación, afirmó que "estamos que explotamos. Son cuatro personas jóvenes que han perdido la vida por un error, 250 trenes diarias, 30.000 firmas recogidas, y la respuesta administrativa es el silencio. Nos sentimos españoles de segunda, necesitamos ayuda y una solución ya".

Adsuara, que aseguraba estar devastado, afirma que no van a parar en su lucha por el soterramiento de las vías. "Cuando fuimos a Madrid a reunirnos con Adif nos dijeron que nos iban a aportar una solución provisional eliminando el paso a nivel para luego soterrar, entregamos toda la documentación, hemos escrito al Ministerio, a Adif, a Delegación de Gobierno. Es por eso que mi grupo parlamentario, el PP, ha registrado a tarvés de Carlos Gil, dos preguntas al congreso, una de ellas dirigida al ministro de Transporte Óscar Puente directamente, para ver si se posiciona de una vez y viene personalmente a Alfafar para ver la problemática que tenemos, y otra por el compromiso de que el Ministerio firme el convenio para el soterramiento. Nosotros queremos soluciones vengan de donde vengan".

Compromís en el Congreso de los Diputados ha exigido al Ministerio de Transportes el soterramiento inmediato del paso de nivel de Alfafar. El diputado del grupo parlamentario Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, ha solicitado de forma urgente, una reunión con el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santana Claver, para “abordar la terrible situación en la que se encuentra el paso de nivel que ha ocasionado más de 70 fallecidos, 4 en lo que va de 2023. Es una demanda de los vecinos desde hace muchos años”, ha reivindicado Ibáñez. Asimismo, el diputado valenciano ha registrado una iniciativa donde pide “el fin del estudio de ADIF para la reordenación del tráfico y con ello, la licitación de las obras para el soterramiento urgente, al menos, del paso de nivel”. “Estamos trabajando para que el soterramiento del paso a nivel empiece a ser una realidad en los Presupuestos Generales del Estado”, ha reivindicado el parlamentario. “La situación es extrema, se ha convertido en el paso de la muerte. Queremos, de forma coordinada con el Ministerio y ADIF, poner fin a la situación y cumplir con el Convenio que establece el soterramiento como una solución a corto plazo para mejorar las condiciones de seguridad y eliminar los avisos acústicos de los trenes a su paso. Existe unanimidad en la corporación municipal y en los movimientos sociales”, ha añadido Ibáñez.

Y si no, se buscarán en los tribunales: "Seguimos jurídicamente con expedientes abiertos por incumplimiento de la ley acústica, del plan movilidad y del plan de emergencia. Como las administraciones no nos dan soluciones nosotros hemos llevado a Adif a los tribunales por el incumplimiento de la normativa española y valenciana en nivel de acústica. Ya que no nos escuchan, al menos que sea un tribunal el que diga que soluciones se tiene que dar", sentencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la eliminación del paso a nivel de las vías del tren a su paso Alfafar es una "obra prioritaria" para el Ministerio de Transportes y ha apuntado que actualmente el procedimiento "está en marcha" a través de la realización de un estudio del tráfico ferroviario. "En cuanto acabe, empezaremos con el proyecto", ha sostenido. Pilar Bernabé ha señalado que en estos momentos la Guardia Civil investiga las causas del incidente y ha emplazado a "tener más información" para poder ampliar los detalles. Asimismo, ha remarcado que en el momento del arrollamiento el tren circulaba a una "velocidad de llegada, por lo que iba despacio", y ha afirmado que "parece que se produjo una situación más bien accidental". Respecto al avance de las obras para suprimir el paso a nivel en este tramo ferroviario, la delegada del Gobierno ha destacado que en el mes de mayo de este año se formalizó el convenio para iniciar la eliminación del mismo. "Esto ha costado mucho, porque ha costado mucho poner de acuerdo a los ayuntamientos para que se eliminara ese paso a nivel que era fundamental y necesario", ha puntualizado. "Seis meses después de firmar ese acuerdo, porque hemos estado esperando a que la Generalitat le diera a Adif la autorización para poder poner en marcha las cámaras que van a estudiar el tráfico para hacer los cambios de tráfico oportunos en esa obra de la eliminación del paso a nivel", ha recalcado. En esta línea, ha afirmado que, "en cuanto acabe ese estudio", se comenzará con el proyecto de eliminación del paso a nivel, pues ha aseverado que la supresión del mismo es "imprescindible, necesaria y está siendo defendida por el Gobierno desde el año 2021". "El procedimiento está en marcha y esta es una obra en la que el Ministerio de Transportes ha tenido el máximo interés desde el primer momento", ha reiterado, al tiempo que ha insistido en que "desde el momento en el que se dio la autorización, que tardó cuatro meses, se está llevando a cabo ese estudio, que era una petición expresa de los municipios para poder valorar cuáles eran las circunstancias del tráfico a la hora de acometer ese paso a nivel y las variaciones de tráfico que se pudieran producir".

"La GVA nos ha retrasado la supresión del paso a nivel"

Otro de los alcaldes afectados es el de Sedaví, José Francisco Cabanes, ya que muchos de sus vecinos tienen que atravesar las vías para acudir a diferentes servicios. Cabanes asegura que han pedido una reunión con Óscar Puente, "apenas una semana después de su toma de posesión", pero para retomar el soterramiento "necesitamos los datos del estudio de tráfico que está realizando actualmente Adif y que por culpa de la Generalitat, que tardó cuatro meses en dar el permiso a Adif, se ha retrasado cuatro meses el estudio que debería estar ya, aunque con el soterramiento llevamos un retraso de 40 años".

Cabanes, como presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, recuerda que gracias a su sede en Bruselas se están buscando líneas de financiación para acabar con los pasos de trenes por tramos urbanos, "un problema que afecta a muchísimas ciudades europeas".