El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Atención Animal, en colaboración con la Sociedad Valenciana para el Fomento de las Razas Caninas, se prepara para acoger el I Concurso Nacional Canino Ciutat de Torrent. Tendrá lugar el domingo 4 de febrero en el Ágora del Parc Central de la localidad. Un evento único en la ciudad, que tiene como objetivo el reconocimiento de las distintas razas caninas, destacando la belleza, elegancia y cualidades de nuestros fieles amigos de cuatro patas.

El Concurso Nacional Canino se llevará a cabo con la participación de ejemplares inscritos en el L.O.E. (Libro de Orígenes Español), único libro genealógico canino reconocido por la Federación Cinológica Internacional (F.C.I.), o en el R.R.C. de la R.S.C.E. Las inscripciones se realizarán de forma online a través de la plataforma www.lanca.es, siendo el plazo límite el próximo 29 de enero.

Así será la clasificación

La apertura del evento será a las 9.00 horas, y los juicios darán comienzo a las 10:00 horas en distintos rings habilitados para la ocasión. El certamen contará con Igor Berasarte Muñoz y Lucas Pastor Bayo como jueces nacionales, especialmente invitados, que evaluarán a los participantes. La clasificación se llevará a cabo por raza, edad y sexo. Un ejemplar por raza avanzará hasta las finales de grupo, compuestas por un total de 11 categorías, agrupadas según la habilidad del perro.

La siguiente fase será el Best In Show, donde los jueces elegirán al mejor ejemplar de cada categoría (Babys, Cachorros, Jóvenes, Adultos y Veteranos). Posteriormente, se llevará a cabo la selección del Mejor Ejemplar del Concurso en las clases Baby, Cachorros, Jóvenes, Adultos, Veteranos, Parejas, Lote de Cría y Razas Españolas, otorgándoles a todos un merecido reconocimiento.

El evento también incluye registros iniciales de raza para ejemplares mayores de 12 meses no inscritos en ningún libro de orígenes, con previa inscripción para R.R.C. Además, con el objetivo de acercar y fomentar las razas caninas entre el público, se presentarán premios como el Best In Show al mejor presentador infantil y juvenil, brindando a los más pequeños la oportunidad de disfrutar exhibiendo sus ejemplares en el ring de Honor. Asimismo, se otorgará un Best In Show al mejor ejemplar de la localidad, permitiendo a todos los residentes participar con sus fieles amigos.

Concurso de ámbito local

Enmarcado en esta jornada, se realizará un concurso de ámbito local destinado a todos los perros de Torrent que deseen participar donde se premiarán otras características tales como la relación entre perro y dueño, la presencia, las habilidades o hasta la forma de pasear del animal. La inscripción de dichos ejemplares se realizará de 10.00 a 12.00 horas.

Los agentes caninos del cuerpo de la Policía Local, en colaboración con unidades caninas de otras localidades, también tendrán su momento en este certamen, ofreciendo una demostración y simulación de su trabajo.

Se espera que el I Concurso Nacional Canino Ciutat de Torrent finalice alrededor de las 15.00 horas del domingo, poniendo a disposición de los asistentes un servicio de bar durante el evento.

Desde la Concejalía de Atención Animal y la Sociedad Valenciana para el Fomento de las Razas Caninas se anima a todos los amantes de los perros y al público en general a disfrutar de una jornada única en el que nuestros mejores amigos son los protagonistas.