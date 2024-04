El Consell descarta la instalación de la depuradora de Alcàsser

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, para abordar el proyecto de la macrodepuradora que está previsto instalar en el municipio para evitar la llegada de aguas negras al Parc Natural de l’Albufera. Si bien la ejecución de esta obra quedó pendiente en la anterior legislatura, tras el cambio de gobierno en la Generalitat la actual consellera se comprometió el pasado mes de enero a iniciar un proceso de revisiónde todos los proyectos de depuración que le quedaron pendientes al Botànic, entre ellos el de la EDAR del municipio de l'Horta Sud. Así, la consellera ha anunciado que "no va a haber macro depuradora en Alcàsser".

Acompañada por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Javier Sendra; la directora general del Agua, Sabina Galindo, y el director de Medio Natural, Raúl Mérida, Pradas, consciente del fuerte rechazo que genera esta obra entre los vecinosde esta localidad de l'Horta Sud ante la cual ya se comprometió a ir de la mano de los ayuntamientos para intentar frenar el proyecto, ha confirmado esta mañana que la Generalitat descarta su ejecución. De hecho, la propia consellera y el alcalde han retirado ya del balcón el cartel colgado contra la depuradora.

Ante los medios, la titular de Medio Ambiente ha avanzado que la Generalitat de Carlos Mazón "quería estar a Alcàsser, escuchando sus vecinos" y por tanto, "les hemos trasladado que desde el Consell también no a la depuradora". Así, ha asegurado que "descartamos este proyecto del Botànic por tres cuestiones básicamente: por la alta contestación social, porque el pueblo de Alcàsser no había sido escuchado y no se habían atendido sus peticiones, no se habían reunido en ellos, y porque el proyecto se diseñó sobre una zona inundable", Por este motivo, Pradas ha explicado que se desacarta esta actuación y "ya se estudian estudiar soluciones alternativas", entre ellas, "mejorar la capacidad de la depuradora de Pinedo, su capacidad para depurar las aguas residuales para que baje más agua de calidad a la Albufera". En este sentido, la consellera ha puntualizado que el si el objetivo de la depuradora "es mejorar el agua de la Albufera, de llevar más agua de calidad a la Albufera, el proyecto que tenía el Botànic no garantizaba esta agua de calidad a la Albufera".

Una prioridad para el gobierno local

Cabe recordar que para Alberto Primo la paralización de la depuradora y de las demás instalaciones necesarias para el tratamiento de aguas residuales ha sido uno de los ejes centrales de su equipo, incluso mucho antes de llegar al gobierno. Es por ello que tras su entrada a la alcaldía el pasado mes de junio, el primer edil fijó la paralización de este plan como uno de sus principales objetivos a conseguir, a pesar de que ya había sido aprobado por el Ministerio, debido a que su ejecución generaría un impacto negativo en la localidad y su entorno al generar 40.000 toneladas de lodos residuales al año y el desfile diario de una docena de camiones por el casco urbano de la localidad transportando estos residuos.

Uno de los primeros pasos como nuevo munícipe fue la presentación de más de 60 páginas de alegaciones en un dossier en el que se incluyeron distintos estudios y avales que respaldaban la oposición de su equipo a este proyecto. La lucha continúo en los meses posteriores con el encuentro mantenido el pasado mes de noviembre para buscar alternativas junto a Sabina Galindo, directora de la Dirección General del Agua, y José Vicente Benedero, uno de los artífices del proyecto. Así pues, el encuentro entre Pradas y Primo de esta mañana supone un nuevo paso para avanzar en la derogación del proyecto aprobado por el anterior gobierno.