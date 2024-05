Detienen a un hombre por robar a un bañista una mochila con más de 700€ en objetos en la Patacona

La Policía Local de Alboraia ha detenido a un hombre acusado de robar una mochila a un bañista en cuyo interior habían objetos personales valorados en más de 700 euros. Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos ocurrieron este domingo en la playa de la Patacona (Alboraia) cuando el hombre que fue víctima de la sustracción acudió al arenal para disfrutar de un día de playa y huir de las altas temperaturas, las más altas de Europa en muchos puntos de Valencia.

Al parecer, mientras los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde, cuando el bañista estaba tomando el sol en el arenal y un hombre que estaba merodeando en la zona se aproximó a sus pertenencias y aprovechó un descuido para arrebatarle la mochila y huir corriendo. Tras ser consciente del robo, la víctima salió corriendo tras el delincuente, lo que alertó a los cuerpos de seguridad.

Persecución de película

Cabe destacar que precisamente este fin de semana comenzaba el operativo especial de playas que el Ayuntamiento de Alboraia pone en marcha durante la temporada estival, lo que permitió que los agentes de la patrulla de playas de la Policía Local de Alboraia pudieran salir rápidamente para dar caza al ladrón, dando lugar a una espectacular persecución por el arenal.

Así, varios agentes salieron corriendo tras el infractor por la zona del "Rantxo de la Burra", una persecución a la que se unieron como refuerzo compañeros montados en quads y motos de la patrulla de playa, y que permitió finalmente capturar al delincuente, un hombre que ya arrastraba antecedentes por robos y hurtos, y que tiró la mochila unos instantes antes de ser arrestado.

Al contener objetos por más de 400 euros, importe máximo para que el delito sea considerado leve, el ladrón fue detenido y ha sido citado para un juicio rápido, explican fuentes policiales consultadas por este diario.

Extremar la atención

Desde la Policía Local de Aboraia recuerdan que el servicio de playa ya está operativo, lo que permite presenciarse en cualquier zona de la costa de la localidad "en menos de un minuto gracias al amplio despliegue, tanto de agentes como de medio (quads, motos y agentes a pie)". En este sentido, indican que en caso de presenciar un robo lo mejor es avisar a la policía para que pueda actuar y comparten una serie de recomendaciones para los bañistas.

En este sentido, si bien inciden en que este tipo de episodios "son muy puntuales y no es algo habitual", aconsejan "no ser muy confiado y tener un poco de recelo con los objetos de valor". Con todo, sugieren que si se acude en grupo "lo recomendable es organizarse y hacer turnos para meterse en el agua para que haya siempre alguien vigilando las pertenencias", mientras que si se acude solo "hay que intentar camuflar los objetos de valor y no dejarlos a la vista, y si podemos, intentar a la gente de valor que le eche un vistazo a nuestras pertenencias".