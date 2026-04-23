Paiporta impulsa ayudas directas y bonos para reactivar el comercio local

Paiporta consolida su reactivación económica a través de varias medidas de impulso y fortalecimiento al comercio local, promovidas por la concejalía de Economía, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Paiporta. Durante este 2026, y por medio de dos líneas de subvenciones directas de 1.468.000 euros a los comercios locales afectados por la dana, se han resuelto más de 700 solicitudes, lo que supone un 95 % del total de comercios abiertos o próximos a su apertura.

Un respaldo económico que se ha reflejado también en los presupuestos de 2026, donde las inversiones para ‘Comercio y Desarrollo Empresarial’ han alcanzado los 51.000 euros, un 7,2 % respecto al presupuesto de 2025. También se ha registrado un incremento paulatino de nuevas aperturas comerciales, con 23 nuevos establecimientos en el municipio.

Para fomentar el consumo de proximidad y dar respaldo a los comercios de proximidad, desde el Ayuntamiento de Paiporta se han llevado a cabo varias campañas de ‘Bono Comercio’ con una inversión total de 60.000 euros en el último ejercicio, lo que supone triplicar las ayudas destinadas al sector en comparación al 2024. En este sentido, y en la última campaña sobre el ‘Bono Comercio’ realizada durante la Navidad, se repartieron un total de 1.590 tarjetas destinadas a incentivar el consumo y la compra de regalos en los comercios locales adheridos al programa.

En el área de emprendimiento e innovación comercial, el Consistorio está estudiando implantar dos líneas de ayuda con una cuantía total de 216.000 euros, para generar oportunidades de empleo y a su vez, fomentar la creación de nuevas empresas de base local con las que promover un mayor crecimiento y cohesión territorial.

Estabilidad económica

Otro de los objetivos fijados por el Ayuntamiento de Paiporta dentro de su ‘Estrategia Global de Fortalecimiento al Comercio Local’ pasa por la digitalización y modernización de la actividad profesional. En este sentido, se ha proyectado un MarketPlace con el IES La Sénia, cuyo objetivo es comercializar y extender los productos, campañas y descuentos vigentes en los distintos establecimientos del municipio.

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, «una de nuestras prioridades dentro del proceso de recuperación social y económica en el que nos encontramos es dar soporte, acompañamiento y estabilidad económica a los comercios de nuestro municipio. Para ello, hemos diseñado programas de ayudas directas, pero también de formación y asesoramiento personalizado, para así atender sus necesidades más inmediatas del sector y lograr una mayor competitividad dentro y fuera de Paiporta».