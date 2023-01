«En 50 años, he creado muchos personajes y los he vivido todos»

Cine, teatro o televisión, una infinidad de personajes creados por Piero Falla recuperan su voz en la muestra fotográfica que recorre la vida profesional del actor del Port de Sagunt. «Me subí a un escenario con carnet profesional, el del sindicato vertical sin el cual no se nos dejaba trabajar. En estos 50 años, he creado muchos personajes y los he vivido todos como propios», aseguraba Piero Falla a Levante-EMV.

El actor que ha impregnado la escena española e internacional en las últimas décadas rememora su trabajo cinematográfico bajo la dirección de Vicente Aranda, Luis García Berlanga, Eloy de la Iglesia o Fernando Fernán Gómez. «Vicente Aranda es un director muy especial» añadía. La participación de Piero Falla en series de televisión e incluso en programas infantiles le ha permitido incrementar su proyección. La banda de Pérez o algun programa infantil como El Duende del Globo conforman algunas composiciones del intérpretre. «El personaje del hombre de las nieves en Planta Baja de televisión fue muy especial; asimismo compartir escena con actrices tan importantes como Ana Belén o Petra Martínez conforman momentos clave recogidos en la exposición. El trabajo de este actor junto a Antonio Resines, Tito Valverde entre muchos otros que puede descubrirse en este recorrido. Entre sus anécdotas, Piero Falla destacó su interpretación de Chaplin en 8 historias de amor dirigida por Luís Mamerto López-Tapia que deslumbró al público en Houston. «El director me contó que los espectadores detuvieron la proyección con sus aplausos cuando vieron en escena el encuentro entre Picasso y Chapin. El director, afirmó que era una ficción, que Chaplin era una ficción presentada por el actor Piero Falla y el público aplaudió de nuevo» Infinidad de personajes creados por el actor del Port de Sagunt lucen de nuevo en la exposición que permitirá descubrir la fuerza del legado de su actor. «Todos son muy especiales, por ejemplo mi labor en ‘Soñando bajo la lluvia con paraguas roto’, el primer musical de la historia, fue esencial» La interpretación no limita la vida de este creador ya que en reiteradas ocasiones opta por escribir sus propias propuestas. «Con 23 años formaba parte de la Compañía Nacional, en el Teatro María Guerrero. Pronto empecé a escribirme yo los textos, en esta misma Casa de Cultura he estrenado: Lorca y la copla; Honrarás a tu padre, que tuvo un gran éxito y una versión cómica del Don Juan Tenorio, que era interactivo entre el público y yo» añadía. La muestra viaja a València Los amantes del arte y la cultura podrán visitar la muestra hasta el próximo 3 de febrero en la Casa de Cultura del Port de Sgaunt; de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Una propuesta que cuenta con el impulso de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento. La exposición viajará posteriormente hasta València y otras muchas escenas que seguro optarán por reconocer el legado de Piero Falla.